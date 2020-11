Schodek rozpočtu stoupl na 274 mld. Kč, nejhorší říjnový výsledek

Schodek státního rozpočtu ke konci října stoupl na 274 miliard korun ze zářijových 252,7 miliardy korun. Loni ke konci října byl schodek 19,6 miliardy korun. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí (MF). Letošní říjnový výsledek je nejhorší od vzniku ČR. Dosud byl ke konci října nejvyšší schodek rozpočtu v roce 2009, a to 138,1 miliardy korun.



Příjmy rozpočtu ke konci října meziročně klesly o 42,3 miliardy na 1,18 bilionu korun. Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení se snížily meziročně o 61,2 miliardy na 1,02 bilionu korun. Výdaje rozpočtu meziročně stouply o 212,1 miliardy na 1,45 bilionu korun.



MF zároveň informovalo, že ze státního rozpočtu na boj s pandemií koronaviru šlo ke konci října 168,9 miliardy korun. Přímá opatření například v podobě kompenzačních bonusů, programů Antivirus a dalších programů si vyžádaly 102,6 miliardy korun. Odklad záloh daní vyčíslilo MF na 22,4 miliardy korun a výdaje na zdravotnictví v podobě nákupu ochranných prostředků, odměn zdravotníkům nebo oddlužení vybraných nemocnic na 43,8 miliardy korun.



Inkaso daně z příjmu právnických osob ke konci října kleslo meziročně o 18,3 miliardy na 81 miliard korun. Důvodem je podle MF především prominutí červnové zálohy na daň z příjmů právnických osob, možnost individuálního stanovení odlišných záloh daně nebo zpětné uplatnění daňové ztráty.



Inkaso daně z přidané hodnoty kleslo o 3,3 miliardy na 236,6 miliardy korun. V tomto případě se především negativně projevil meziroční pokles maloobchodních tržeb. Příjem tlumily i nižší sazby daně u pravidelné hromadné dopravy od loňského února, na teplo a chlad od letošního ledna a na stravovací služby a další služby a zboží od letošního května a července. "Další snížení pramení z posečkaných a dosud nesplacených plateb daně v objemu pro státní rozpočet 1,5 miliardy korun. Na druhou stranu pouze za říjen bylo inkaso meziročně vyšší o 0,5 miliardy korun, kdy se mimo jiné projevila úhrada daňových povinností posečkaných v minulých měsících," uvedlo MF.



V případě výdajů rostly především kapitálové výdaje, a to o 19,6 procenta, tedy o 19,9 miliardy, na 121 miliard korun. Běžné výdaje meziročně stouply o 16,9 procenta, tedy o 192,2 miliardy, na 1,33 bilionu korun.



Na sociálních dávkách stát vyplatil ke konci října 561,4 miliardy korun, meziročně o 61,1 miliardy korun více. Z toho na důchody putovalo 421,2 miliardy korun.



Sněmovna kvůli dopadům šíření koronaviru 8. července zvýšila letošní schodek rozpočtu na 500 miliard korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun. Pro příští rok schválila vláda rozpočet se schodkem 320 miliard korun. Návrh musí ještě schválit Sněmovna.