SAP, Oracle a čekání na další Teslu

Firmy se pohybují ke cloudu, chtějí zvýšit svou odolnost, provádí automatizaci výroby. Pro Bloomberg Finance to uvedl ředitel společnosti Christian Klein s tím, že jim v tom všem pomáhá. Technologie obecně přitom podle ředitele představují nástroj, jak se dostat ze současných problémů v ekonomice. Proč ale akcie firmy na konci října prudce oslabily? Jak je to s nyní s fundamentem společnosti? A co Oracle?



Pan Klein ohledně propadu akcií uvedl, že nyní probíhá posun ke cloudu a i v něm firma pomáhá, i když tak ztrácí v jiných segmentech, které tak nedosahují na čísla, která byla firmou očekávána. Bez další specifikace pak ředitel uvedl, že Q3 čísla sice hovoří o tom, že cloud jako segment podnikání u SAPu rostl o 14 %, ale ve skutečnosti to bylo 26 %. Po Covidu navíc podle ředitele přijde oživení celého odvětví.



Investoři byli podle ředitele sice zklamáni posledními výsledky, zároveň mu ale podle jeho slov všichni říkají, že cloud, kterým se jeho firma ubírá, je tím správným směrem. A to se projeví v delším období. K tomu pan ředitel hovořil o tom, že prý dokáže pomáhat klientům v přechodu na nové technologie lépe než konkurence a software je obecně významným pomocníkem při změnách, do kterých firmy tlačí pandemie (tedy zejména práce z domova). se také podle Kleinových slov snaží pomáhat klientům i tak, že jim v případě potřeby prodlužuje splátky faktur tak, aby ulehčil jejich případné finanční tísni.



Finanční ředitel firmy Luka Mucic zase před pár dny na Bloomberg Markets uvedl, že firmu poslední výsledky nijak netrápí, mimo jiné proto, že na ně výrazně dolehl pohyb měnového kurzu. je podle CFO na dobré trajektorii a je „budován pro dlouhodobý růst“, jehož významnou součástí bude transformace směrem ke cloudu. CFO také ale otevřeně řekl, že zlepšení současného prostředí nečeká dříve, než v polovině příštího roku a k tomu je nejistota kolem pandemie vysoká, takže to může být jinak. Nejlepším odhadem nyní je podle CFO to, že věci se začnou zlepšovat v polovině příštího roku, a pak by mohla nastat i akcelerace posunu ke cloudovému ERP.



Čekání na Teslu



Jeden z diskutujících pod videi týkajícími se SAPu a jeho výsledků napsal, že stále čeká na „Teslu podnikového softwaru“. Zřejmě tím chtěl vyjádřit určitou frustraci z řady problémů, které sebou ten či onen systém a poskytovatel přináší. Nevím, zda je technologicky možné, aby nějaká taková vznikla. A ani nejsem schopen posoudit, nakolik zaspal dobu s cloudem a nakolik je jeho produkt konkurenceschopný na různých segmentech trhu. Názory, které jsem zaznamenal, jsou dost pestré a možná k nim přispějí i věci znalí čtenáři v diskusi pod článkem. Co nyní o budoucnosti firmy říká moudrost trhu?



Tržby SAPu vzrostly za poslední tři roky z 23,5 na 27,5 miliard eur, provozní tok hotovosti klesl z 5 na 3,5 miliard eur a po investicích firmě v roce 2019 zbylo 2,7 miliard eur (v roce 2017 o miliardu více). Pokud by svým akcionářům dlouhodobě vydělával rok co rok právě 2,7 miliard eur, současná hodnota tohoto toku hotovosti by dle mých kalkulací dosáhla 56 miliard eur. Kapitalizace nyní dosahuje 112 miliard eur a trh tak čeká znatelně více. Jak moc více?



Firma sice zklamala svými posledními výsledky a výhledem, ale na úrovni volného toku hotovosti vydělala za posledních 12 měsíců 4,5 miliardy eur, jednak kvůli vysokému provoznímu toku hotovosti a také kvůli nízkým investicím. Pokud by namísto oněch 2,7 miliard eur roku 2019 vydělávala neustále tuto částku, její současná hodnota by dosáhla 93 miliard eur. Tedy stále pod kapitalizací, na tu se dostaneme ve chvíli, kdy by toto cash flow rostlo asi o 1 % ročně. Nebo třeba s oněmi 2,7 miliardami eur rostoucími ročně o 2,4 %.



Jak je na tom s valuací Oracle? Jeho akcie mají vyšší betu než a výnosy amerických obligací jsou výše, než těch německých a Oracle tak má o něco vyšší požadovanou návratnost. Za poslední rok pak vydělal na volném toku hotovosti 11,5 miliardy dolarů. Pokud by tak činil rok co rok i nadále, současná hodnota tohoto toku hotovosti by dosáhla 183 miliard dolarů. Kapitalizace je na 171 miliardách dolarů, takže trh je trochu skeptičtější a kapitalizaci by konkrétně ospravedlnilo, kdyby ono cash flow ročně klesalo asi o 0,4 %.



Jinak řečeno, Oracle je nyní relativně ke svým posledním výsledkům naceněn s nižším implicitním růstem, než . Oběma firmám přitom v posledních třech letech klesal provozní i volný tok hotovosti, ale dokázal tržby zvyšovat, zatímco Oraclu mírně klesaly. Což možná vysvětluje výše uvedené. Za poznámku pak na závěr určitě stojí, že Morningstar kvůli posunu firem ke cloudu přehodnotila pozici Oraclu z vysokých bariér vstupu na nízké. Jednoduše řečeno proto, že posun ke cloudovým službám umožňuje firmám najít řešení pro své potřeby i bez služeb a produktů Oraclu.



Malý kvíz na závěr: Bude mít nakonec pravdu ISM, či dluhopisový trh:







Zdroj: , Sober Look