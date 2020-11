Akcie euforicky rostou a výnosy padají, ačkoli volby zůstávají zamotané

Jedním z překvapení dnešního dne je pro nás to, že čím je výsledek amerických voleb nejasnější, tím víc se v podstatě daří tamním akciím. Index S&P 500 stoupá o 2,3 procenta, Nasdaq Comp. dokonce o 4 pct. Dobře je na tom také Evropa, kde Stoxx Europe 600 přidává zhruba 1,5 pct.



Nedá se přitom říci, že bychom oproti ránu byli blíž jasnému výsledku voleb. Preference byly spíše pro Bidena, první výsledky spíše pro Trumpa, pak se hra zase vyrovnala. Pozornost míří zejména do států jako Wisconsin a Michigan, kde Biden dokázal smazat úvodní ztrátu. Stále však několik procent hlasů schází dopočítat, v Pensylvánii dokonce čtvrtina. Průběžně tak pracujeme hlavně předpokladem rozděleného Kongresu, o který se nebude moci naplno opřít žádný prezident.

Šance na masivní fiskální stimul se jednoznačně snižují, a tak akcie musejí hledat zdroje optimismu jinde. Může to být paradoxně znovu rozdělený Kongres, který by efektivně blokoval extrémnější prvky programu nového prezidenta. Mohou to být sázky na akci Fedu, který bude tlačen k větší pomoci při skromnějším či pozdějším rozpočtovém stimulu. Samozřejmě pak techy mohou také dobíhat své nedávné zaostávání nebo i plnit svou dřívější funkci kvazi bezpečí v rámci akciového trhu.

Vedle akcií se hodně daří i dluhopisům. Americký 10Y státní výnos je už 14 bazických bodů dole při předpokladu menší nabídky nových papírů od vlády, kratší výnosy mohou klesat i díky sázkám na Fed. Ropa drží své dnešní zisky a zlato se vrátilo na včerejší úroveň. Dolaru přinesla volební nervozita zisky jen přechodně. Na páru s eurem následně znovu ztrácí a kurz se vrací výš na 1,1715.

Koruna se po dílčích výkyvech prakticky nikam neposunula a obchoduje se vůči euru na 26,85. Pražská burza drží směr se západními trhy, ale zaostává za nimi růstem jen o procento.

A nakonec ještě ty méně podstatné události dnešního dne: Zpráva ADP uvádí, že za říjen v americkém firemním sektoru přibylo 365 tisíc pracovních míst, zatímco se čekalo 650 tis. Jde také o výrazný pokles oproti minulému měsíci. Report ISM uvádí, že aktivita v sektoru služeb trochu ubrala na tempu. Index na úrovni 56,6 bodu stále naznačuje solidní růst, ale je to méně než v září a také méně, než se čekalo.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:50 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.8418 -0.0231 27.0636 26.7401 CZK/USD 22.9270 0.1135 23.2450 22.8010 HUF/EUR 362.4300 -0.3489 366.8121 361.6734 PLN/EUR 4.5426 -0.0334 4.6109 4.5259

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7881 -0.4043 7.8558 7.7832 JPY/EUR 122.3160 -0.2625 123.0861 121.9679 JPY/USD 104.4895 -0.0794 105.1050 104.1500

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9008 0.3119 0.9033 0.8949 CHF/EUR 1.0686 -0.1094 1.0700 1.0659 NOK/EUR 10.8941 -0.6863 11.1412 10.8911 SEK/EUR 10.3034 -0.6005 10.3892 10.3012 USD/EUR 1.1707 -0.1254 1.1747 1.1629

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3966 0.0559 1.4188 1.3847 CAD/USD 1.3133 0.2098 1.3300 1.3128