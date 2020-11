Fitch: Návrh rozpočtu v Česku ukazuje na stabilizaci financí

Návrh rozpočtu České republiky na příští rok ukazuje na fiskální konsolidaci a naznačuje, že zadlužení země se po roce 2021 stabilizuje. Uvedla to dnes mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings. Návrh, který se pravděpodobně ještě změní, ale znamená, že se poměr dluhu k hrubému domácímu produktu (HDP) ještě příští rok zvýší. Růst počtu případů nákazy novým koronavirem přitom zvýšil rizika budoucího vývoje.



Návrh rozpočtu počítá s deficitem 4,9 procenta HDP a předpokládá, že ekonomika vykáže růst o 3,9 procenta. V aktuální podobě návrh počítá s příjmem až 41,2 miliardy korun z evropského fondu pro příští generace, což představuje 0,5 procenta HDP. Předpokládá také pokles neinvestičních výdajů v některých kategoriích o 83 procent, což by mělo na HDP znamenat úsporu v odhadované výši 1,5 procentního bodu. Podrobnosti, jak toho dosáhnout, ale Fitch v návrhu postrádá.



Ratingová agentura upozorňuje, že zatím není jasné, kolik z dosavadního návrhu projde schvalovacím procesem v parlamentu. Je téměř jisté, že návrh se dočká více změn, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Fitch zmiňuje například bankovní daň.



Vláda premiéra Andreje Babiše v říjnu schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 320 miliard korun. Počítá s růstem důchodů, zvýšením platů učitelů, vyššími výdaji na zdravotnictví či sociální dávky a s růstem investic.



Celkové příjmy rozpočtu by včetně peněz z EU měly činit 1,487 bilionu korun, výdaje pak 1,807 bilionu korun. Rozpočet podle ministerstva financí také počítá s pětiprocentní úsporou provozních nákladů státu.