KB s kvartálním ziskem 1,65 miliardy zaostala za odhady trhu

klesl ve třetím čtvrtletí čistý zisk náležející akcionářům meziročně na 1,65 miliardy Kč. Trh podle průzkumu agentury Reuters počítal s částkou 1,96 miliardy. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská , dnes konsolidované hospodářské výsledky oznámila v tiskové zprávě. Zároveň představila aktualizovaný strategický plán do roku 2025. Akcie KB na pražské burze klesají dopoledne o 1,1 %, zatímco hlavní index PX koliduje kolem nuly.

Za tři čtvrtletí letošního roku klesl čistý zisk meziročně o 45 % na 6,1 miliardy korun. Po očištění o jednorázové položky byl nižší o 44 %. Čisté provozní výnosy se snížily o 8,6 % na 22,3 miliardy korun.



Finanční výkonnost podle banky zůstala zdravá navzdory významným dopadům ekonomického šoku způsobeného pandemií koronaviru. "Probíhající krize bude mít dlouhodobé důsledky, ale zároveň posílí naši odolnost. Je tak nutné se dívat dál za její konec," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Jan Juchelka.

Čisté úrokové výnosy se za devět měsíců roku snížily o 8,9 procenta na 16,1 miliardy korun, podle banky hlavně v důsledku výrazného poklesu tržních úrokových sazeb, který vedl ke snížení výnosů z reinvestic depozit. Čisté poplatky a provize se snížily o 13,1 procenta na 3,9 miliardy Kč, a to především kvůli nižší transakční a prodejní aktivitě, ale i v důsledku nové regulace poplatků za přeshraniční platby. "Čistý výsledek z finančních operací ve výši 2,2 miliardy Kč se zvýšil o 1,9 procenta s tím, jak kolísavé a nejisté prostředí zvedalo poptávku klientů po zajištění finančních rizik," uvedla banka.



Provozní náklady stouply o 1,9 procenta na 11,4 miliardy korun. "Tento růst byl tažen zejména zvýšeným příspěvkem do Fondu pro řešení krize, a narostly i odpisy, což souvisí s investicemi na digitalizaci služeb a provozu banky," uvedla KB. Průměrný počet zaměstnanců klesl o 0,7 procenta na 8099. Komerční banka také zaúčtovala restrukturační rezervu na náklady spojené se zrychlením transformace na základě zkušenosti z epidemie covid-19 s čistým dopadem do provozních nákladů ve výši 94 milionů korun. Provozní náklady bez této jednorázové rezervy byly vyšší o procento.



Objem úvěrů poskytnutých klientům ke konci září vzrostl meziročně o 5,9 % na 692,3 miliardy korun. Objem vkladů v rámci skupiny ke konci září meziročně vzrostl o 10,4 %.

Kapitálová přiměřenost dosahovala 21,6 %, přičemž poměr kmenového Tier 1 kapitálu dosáhl 20,9 %. Tier 2 kapitál dosáhl 3,3 miliardy korun neboli 0,7 % rizikově vážených aktiv.

Banka představila aktualizovaný strategický plán do roku 2025. V něm předpokládá snížit svoji uhlíkovou stopu o 80 %, zvýšit počet zákazníků na 1,850 milionu, přičemž poměr nákladů k výnosům by měl klesnout pod 40 %.

se podobně jako jiné banky potýká s dopady koronavirové pandemie. Od poloviny března umožňuje svým klientům zasaženým krizí odklad splátek až po dobu šesti měsíců. "Společnosti skupiny ke konci září odkládaly splátky klientům u úvěrů v celkové výši 58,5 miliardy Kč, z toho 26,6 miliardy Kč u hypoték, 3,0 miliardy Kč spotřebitelských půjček, 4,1 miliardy Kč financování malých podnikatelů, a 24,7 miliardy Kč úvěrů korporacím. Navíc ke 30. září poskytla v záručních programech Covid 1 864 klientům financování v objemu 11,7 miliardy Kč," stojí také v dnešním oznámení

