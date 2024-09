České akcie už letos s dividendami vydělaly bezmála 20 %. Analytik Patrie vidí další potenciál u Erste, KB či Monety

Akcie na pražské burze letos investorům po započtení dividend vydělaly již bezmála 20 procent, bez dividend pak index PX řádově 12 procent. Analytik Patria FInance Michal Křikava, který se zapojil do ankety pro agenturu čtk, vidí potenciál navýšit dosavadní slušné zisky u , i Monety. Přinášíme slova jeho i pohled dalších analytiků na české akcie.



Se započtením vyplacených dividend celkový výnos tuzemského burzovního indexu dosahuje téměř dvaceti procent, upozorňuje analytik Patria Finance Michal Křikava. Potenciál ještě mírně navýšit slušné zisky letošního roku mají podle něj především banky, tedy , či Moneta. Jejich nadprůměrný dividendový výnos by měl v prostředí klesajících úrokových sazeb představovat nadále lákadlo pro investory, soudí.



"Pražská burza asi nezůstane stranou vlivu dění na zahraničních trzích a kvůli vlivu slabého výkonu evropské ekonomiky neočekávám po zbytek roku závratně pozitivní vývoj," soudí makléř Wood & Company Vladimír Vávra, podle kterého na druhou stranu akcie na pražské burze obchodují na atraktivních hodnotách a případný vliv negativního vývoje na zahraničních trzích by měl tlumit nadprůměrný dividendový výnos.



Podle názoru XTB v Praze hrozí výprodeje, pokud by se světovým akciovým trhům nedařilo. BHS v základním scénáři počítá do konce roku s dalším růstem pražského indexu spíše než poklesem, avšak pravděpodobnost korekce vidí také jako nadprůměrnou vůči historii.

Většina analytiků se nyní přiklání k tomu, že americký akciový trh, který většinou udává tón ostatním akciovým trhům, po zářijové nervozitě zažije úlevnou "rallye" do konce roku. Hlavní indexy by pak rok měly uzavřít na historických maximech.