Oživení příštího roku a radost z vyšší inflace

Náš výhled je podobný jako u ostatních, tedy býčí. Ale domníváme se, že nás čeká těžší zima, protože spotřebitelé budou dál omezovat své výdaje, v některých státech bude opět uzavírána ekonomika, ale vakcína je světlem na konci tunelu. Takto na Bloomberg Markets hovořila Ellen Zentner, hlavní ekonomka . Fed je podle ní v těžké pozici, protože finanční podmínky jsou značně uvolněné a ani v poslední době nedošlo k jejich utažení. Zástupci Fedu tak zvažují, zda má vůbec smysl přemýšlet o dalších stimulačních krocích a je pochopitelné, že stále hlasitěji volají po větší roli fiskální politiky.

„Tato ekonomika potřebuje podporu,“ uvedla ekonomka s tím, že je to zřejmé například z vývoje počtu dlouhodobě nezaměstnaných, u nichž hrozí, že by nadobro odešli z trhu práce. I přes uvedené uvolněné finanční podmínky se tak mezi ekonomy intenzivně hovoří o tom, co Fed udělá na svém prosincovém zasedání. K tomu se zdá, že si Fed nyní moc nerozumí s ministerstvem financí. Na jejich spolupráci přitom stojí poskytování některých záchranných programů, podle ministerstva ale nejsou využívány tak, jak by mohly být.

Pravidelný host na Bloomberg Markets a bývalý ministr financí Lawrence H. Summers se také věnoval současným tenzím mezi ministerstvem financí a Fedem. Ministr financí Mnuchin totiž požaduje stažení některých fondů, které Fed používá v rámci svých záchranných programů. Summers míní, že v těžké situaci, v jaké se nyní americké hospodářství nachází, jde o jednoznačnou chybu, a je to podobné, jako kdyby někdo „vyhodil oknem své pojištění“. Takové chování je „úplně mimo tradici funkce, kterou Mnuchin drží“.

Summers patří mezi ekonomy, kteří se domnívají, že v budoucnu bude rozhodující fiskální politika, protože centrální banky již výrazněji pomoci nemohou. Nacházíme se totiž v prostředí velmi nízkých sazeb, kde nákupy finančních aktiv nesou riziko nafukování bublin. Nejde přitom o jev, který by byl omezen na Spojené státy. A ekonom se také domnívá, že podle výše dlouhodobých sazeb ani trhy neukazují, že by se situace měla nějak výrazně měnit. Centrální banky by proto měly jasně hovořit o svých limitech a politici by měli chápat situaci, v jaké se nachází ekonomika.



Nemohlo by ale dojít k tomu, že příští rok nastane tak silné hospodářské oživení, že se začne výrazně zvedat rovněž inflace? Summers na tuto otázku odpověděl, že příští rok je to dost nepravděpodobné, ale celkově tato možnost existuje. Nicméně pak bychom se nacházeli v situaci, kdy „Fed bude opět důležitý, bude muset zvedat sazby a už nebude tlačit na provaz“, a to by podle ekonoma bylo velmi dobré.



Zdroj: Bloomberg Finance