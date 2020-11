Komentář: Fed beze změn, ale další vlna pandemie jej znepokojuje

Americká centrální banka se opět obává zrychleného šíření koronaviru, ale svoji politiku nemění. Ta zůstává podle šéfa Fedu Powella přiměřeně uvolněná, přičemž banka zjevně vyčkává na další fiskální stimul ze strany Kongresu, který bude svými masivními nákupy státních dluhopisů velmi ochotně akomodovat.

Ty jsou přitom již nyní enormní - podle šéfa Fedu Powella centrální banka aktuálně nakupuje vládní dluhopisy v hodnotě 80 mld. USD měsíčně. K tomu pak Fed přikupuje ještě hypoteční dluhopisy za dalších 50 mld. měsíčně. Dodejme, že takto rychlé nafukování bilance Fedu se neodehrávalo ani po finanční krizi 2008 během programů tzv. kvantitativního uvolňování (I. - III.)

I s ohledem na to, že také komentář k rozhodnutí FOMC nedoznal prakticky žádných změn, zůstává i náš výhled na politiku americké centrální banky po jejím listopadovém zasedání neměnný. Oficiální úrokové sazby budou v USA podle nás drženy v blízkosti nulové úrovni po dobu následujících dvou let. Bude-li pak chtít Fed politiku dále uvolnit - např. v reakci na další vlnu pandemie, učiní tak skrze další nákupy amerických vládních dluhopisů a nikoliv například prostřednictvím snížení úroků do záporu.