Siegel: Zisky budou v roce 2021 vyšší, reálná návratnost akcií atraktivní

Trh nyní těží ze tří hlavních faktorů. Pro CNBC to uvedl Jeremy Siegel, který působí na Wharton School a je znám svým dlouhodobě optimistickým výhledem pro akciový trh. Jaký je jeho současný pohled a co představuje ony tři pilíře současného dění na amerických akciích?



Siegel v první řadě hovořil o likviditě, která proudí celým finančním systémem. „Nemyslím tím jen rezervy Fedu, ale agregát M2, který od počátku března vzrostl o 44 %. Něco takového jsme neviděli od druhé světové války,“ uvedl profesor. K tomu se přidávají povzbudivé informace ohledně vakcíny, která se může k lidem dostat dříve, než se čekalo. Ve výsledku by se tak příští rok mohla zmíněná likvidita promítnout do skutečně vyšších výdajů domácností.



Třetím faktorem je pak podle Siegela výsledek amerických prezidentských voleb. Ten je „bezesporu lepší, než se hodně lidí domnívalo“. Na jednu stranu se totiž zdá, že nedojde k eliminaci předchozích kroků vedoucích ke snížení daňové zátěže korporátního sektoru. Na stranu druhou už pravděpodobně nebude prosazována třeba politika, kterou sledoval Donald Trump v oblasti mezinárodního obchodu. „Na všech třech frontách tak vidíme pozitiva, která trhu pomáhají,“ míní profesor.



Siegel následně poukázal na to, že PE indexu S&P 500 se nyní pohybuje kolem hodnoty 22, a to zejména kvůli vysokým valuacím technologického sektoru. Profesor ale dodal, že podle jeho názoru se nacházíme v ojedinělé situaci, protože obvykle dochází k postupné korekci ziskových očekávání, ale nyní bude podle něj docházet k opaku. Tedy k tomu, že zisková očekávání pro příští rok nebudou klesat, ale růst, a to znamená, že současné PE je ve skutečnosti nižší, protože odhadované zisky pro příští rok leží příliš nízko.



Siegel odhaduje, že „skutečné“ PE se nachází kolem dvaceti, a k tomu dodal, že se pohybujeme v prostředí velmi nízkých sazeb, což má na valuace svůj dopad. Na otázku, jaký je dlouhodobý výhled pro akciový trh, odpověděl, že dlouhodobým výnosům věnuje velkou část svého výzkumu. Historicky se návratnost pohybovala kolem 6,5 – 7 %, ale podle profesora to v budoucnu bude o něco méně – kolem 5 %. On sám pak má za to, že inflace se dostane nad hodnotu 2 %, a to znamená, že reálná návratnost akcií by se měla pohybovat kolem 3 %. Což je podle profesora stále hodně vysoko ve srovnání s tím, co by měly nabízet třeba obligace.



Zdroj: CNBC