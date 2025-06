Švédská Scania a dvojí tvář americké ekonomiky

Pan Bruce Wilson má na Youtube kanál zaměřený na tahače. V řadě videí se konkrétně věnuje tomu, jak si jeho Scania vede ve srovnání s americkými značkami. Pro připomenutí – Scania je ze Švédska, její přítomnost na americkém trhu je minimální, američtí řidiči tahačů jí v podstatě neznají (stejně jako další evropské tahače). Co ukazuje srovnání tohoto evropského zástupce s americkými – o odvětví, ale možná i celé americké ekonomice?



Možná nejsem sám, koho oslovují americké tahače s protaženou přídí, mohutnými výfukovými komíny... Když ale přijde přímé srovnání s evropskými stroji, sentiment můe (ale nemusí – viz níže) jít stranou. Pan Wilson v jednom z videí vedel sebe (doslova) postavil Scanii R770 a Peterbilt 589 – viz obrázek. A jak to shrnul jeden ze sledujících, „obrázek vypadá, jako kdyby americký tahač byl tak o 40 let starší“.



Zdroj: Bruce Wilson, Youtube

Ono srovnání nebylo samozřejmě jen dojmové, ale hlavně čistě technické. Scania z něj vyšla, mírně řečeno, dost dobře. Počínaje kvalitou lakování a dílenským provedením exteriéru i interiéru a konče třeba řazením, plynulostí jízdy a komfortem jízdy (viz i jiná videa). Jindy nechává pan Wilson americké řidiče tahačů projet se se Scanii. Jeden z nich shrunul své myšlenky tak, že kdyby takový tahač byl nabízen na americkém trhu, domácí výrobci by se „museli probudit“. Jiný komentář hovořil o tom, že američtí výrobci (nejen tahačů, ale třeba i Davidson) jen neustále recyklují to, co tu bylo už před mnoha desetiletími.



Je známé, že evropské tahače třeba nemají „čumáky“ - kvůli omezené povolené délce celé soupravy. Což je může podle některých znevýhodňovat na straně přístupu k motoru. Ale celkově z onoho srovnání Scania vychází jako vozidlo jiné generace. Pokud bychom to pak brali jako určité obecnější vodítko a jev, přináší to zajímavé a vzájemně propojené otázky a témata ve vztahu k celé americké (a evropské ekonomice). Namátkou:



--Neexistuje v USA něco jako ekonomika dvojí tváře? Na jednu stranu je zjevné, že na straně moderních technologií (softwaru i hardwaru) jsou USA na spici světového vývoje. Odráží se to ve společnostech jako , , NVIDIA, Google… Na druhou stranu je tu tento „případ Scania“, který nemusí být naprosto ojedinělý. Je možné, že na straně tradičnější výroby a „starší“ ekonomiky američané ve znatelně zaostávají*?



--Pokud ono zaostávání existuje, není dáno hlavně tím, že by americký trh byl příliš chráněn – viz ona nepřítomnost Scanie na něm (obtížnost registrace) a ony úvahy o probudezní se amerických výrobců v případě, že by dorazila evropská konkurence? Takový pohled by šel samozřejmě mimo jiné přímo proti názoru, podle kterého jsou Spojené státy extrémně otevřeným trhem s vysokou konkurencí, který doplácí na nekalé praktiky ze zahraničí.



--Obecně panuje celkem silné přesvědčení, že evropská ekonomika je ve srovnání s tou americkou méně flexibilní, méně inovativní. A existují pro to docela pádné argumenty a data. Výše uvedené ale může přece jen ukazovat, že obrázek to není ani zdaleka černobílý. Tedy že každý umí dělat něco a Evropa má to své. Což přímo souvisí s tím, proč existuje (měl by existovat) mezinárodní obchod fungující s co nejmenšími celními a necelními překážkami**. Uzavírání amerického trhu by tak ve světle uvedeného nemuselo být pro domácí výrobce vzpruhou, ale něčím, co je bude ještě více uspávat. Což je v ekonomii celkem dobře popsaný jev.



Na uvedené lze samozřejmě namítnout že z jedné věci dedukuji příliš mnoho. I proto jsem ale neformuloval závěry, ale spíše otázky. A dá se samozřejmě hovořit o tom, že i tradičnější odvětví budou pod tlakem nových technologií – zrovna u tahačů elektro/vodík, autonomní řízení… I zde se tedy mohou rozdávat nové karty a to nejen mezi USA a Evropou. Jasné je jedno - Scania je má nyní hodně dobré.





*Zaznamenal jsem také názor, že „společnost Peterbilt Motors Company jednoduše naslouchá svým poněkud konzervativním zákazníkům a výsledkem je nový model 589“. Tedy ten srovnávaný se Scanií. Pokud je ale švédský tahač skutečně technologicky a uživatelsky někde úplně jinde, takový pohled by v podstatě říkal, že v USA existuje velký počet řidičů, kteří nechtějí nic lepšího než to, co tu už je celá desetiletí. A je pravda, že po projetí se Scanií jí někteří chválí, ale dodávají, že „to není jejich styl“. Jak velkou váhu ale má styl třeba ve srovnání s mírou únavy po ujetí tisíců mil?



**Proti tezi, že Američané se vlastně vysokými cly snaží dosáhnout bezcelního světa, lze dát poměrně pádné argumenty – včetně toho, že chtějí zároveň cly sytit státní pokladnu, eliminovat své obchodní deficity a prý „cla jsou tím nejkrásnějším slovem na světě“.





Více z ekonomiky a trhů i na X: @JiriSoustruznik