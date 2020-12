Účinná odpověď na fiskální ochromení Evropy podle George Sorose

O vhodnosti toho, aby Evropská unie vydala věčné dluhopisy, jsem už napsal mnoho. Dnes však navrhuji, že by tak měly učinit jednotlivé členské státy.



EU by právě teď vydat věčné dluhopisy nedokázala, protože členské státy jsou příliš nejednotné. Polsko a Maďarsko vetovaly příští rozpočet EU a fond na podporu zotavení z covidu-19 a takzvaná „šetrná pětka“ (Rakousko, Dánsko, Německo, Nizozemsko a Švédsko) má větší zájem šetřit peníze než přispět ke společnému dobru. Investoři věčné dluhopisy koupí jen od subjektu, u něhož budou věřit, že bude v předvídatelné budoucnosti existovat. To platilo pro Británii osmnáctého století (kdy vydala „konsolidované dluhopisy“) a pro Spojené státy devatenáctého století (kdy konsolidovaly dluhy jednotlivých států). Pro EU to dnes bohužel neplatí.



EU se nachází ve velice složité situaci. Zažívá druhou vlnu covidu-19, u níž hrozí, že bude ještě ničivější než ta první. Členské státy spotřebovaly většinu finančních zdrojů v zápase s první vlnou. K zajištění zdravotní péče a resuscitaci ekonomiky bude zapotřebí mnohem víc než 1,8 bilionu eur, které jsou v novém rozpočtu a fondu oživení, nazvaném „Next Generation EU“. Každopádně dostupnost těchto prostředků brzdí maďarské a polské veto.



Maďarský premiér Viktor Orbán se obává, že nové ujednání EU na ochranu vlády práva by zavedlo praktické mantinely omezující jeho osobní a politickou korupci. Má takový strach, že uzavřel závaznou dohodu o spolupráci s Polskem, které stahuje s sebou.



Ukazuje se, že existuje snadný způsob jak veto překonat: využít takzvaného postupu posílené spolupráce. Formální podobu mu dala Lisabonská smlouva s výslovným záměrem vytvořit právní základ pro další integraci eurozóny, přesto za tím účelem nikdy využit nebyl. Jeho obrovskou výhodou je, že jej lze využít k fiskálním účelům. Podmnožina členských států si může stanovit rozpočet a dohodnout se na jeho financování – řekněme prostřednictvím společného dluhopisu.



V tomto bodě by se mohly velice hodit věčné dluhopisy. Emitovaly by je členské státy, jejichž setrvalou existenci by dlouhodobí investoři jako životní pojišťovny ochotně akceptovali.



Věčné dluhopisy nabízejí úžasnou výhodu v tom, že jistinu není nikdy nutné splatit; splatný je jen každoroční úrok. Diskontovaná současná hodnota budoucích splátek úroků časem klesá – bude se blížit nule, byť jí nikdy nedosáhne. Určitá suma finančních prostředků – řekněme aktuálně plánovaných 1,8 bilionu eur – by přinesla několikanásobně víc, kdyby jí bylo využito k vydání věčných dluhopisů, oproti těm běžným. To by do velké míry vyřešilo finanční problémy Evropy.



Kdyby věčné dluhopisy vydala jedna země, mělo by to tu přidanou výhodu, že by další evropské země viděly příklad hodný následování. Obzvlášť přitažlivými by věčné dluhopisy měla shledat šetrná pětka. Vždyť její členové rádi šetří peníze.



V Evropě je spousta neuspokojené poptávky po dlouhodobých dluhopisech ze strany pojišťoven a dalších dlouhodobých investorů. Zprvu budou možná za věčné dluhopisy požadovat přirážku, protože s tímto instrumentem nemají zkušenost. Jakmile se s ním ale obeznámí, přirážka se pravděpodobně vytratí.



Itálie nepatří k zemím, které mají to štěstí, že mohou vydat věčné dluhopisy na své jméno; jejich přínosy však potřebuje víc než ostatní. Itálie je přitom třetí největší ekonomikou EU – čím by EU byla bez ní?



Bylo by nádherným gestem solidarity, kdyby se země prodávající věčné dluhopisy na své jméno zaručily také za jejich emisi ze strany Itálie. Posílilo by to EU, a tedy i jim by to nepřímo prospělo. Nakonec by EU mohla růst dostatečně rychle na to, aby věčné dluhopisy vydala i na své jméno. To je meta, o jejíž dosažení stojí za to usilovat.



Autor: George Soros je předsedou představenstva společnosti Soros Fund Management a nadační sítě Open Society Foundations. Je průkopníkem odvětví hedžových fondů a autorem knih The Alchemy of Finance (Alchymie finančnictví), The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What it Means (Nové paradigma pro finanční trhy: Úvěrová krize roku 2008 a co z ní plyne) a In Defense of Open Society (Na obranu otevřené společnosti).



