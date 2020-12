Běžný účet platební bilance je už půl roku v plusu

I v říjnu skončil běžný účet platební bilance přebytkem, a to navzdory vyššímu odlivu dividend i příspěvkům do rozpočtu EU. Díky vysokému kladnému saldu obchodní bilance dosáhl tentokrát výsledek běžného účtu 7,8 mld. korun. Od začátku roku je to již 166 mld. korun.



Běžný účet platební bilance v letošním roce ovlivnila recese i změna chování investorů. Pokles domácí poptávky se promítl do nižších dovozů zboží investičního i spotřebního charakteru.



Nižší ziskovost firem i snaha o zajištění dostatečné likvidity se projevila v celkově nižším odlivu dividend v průběhu letošního roku. I když právě říjen byl z tohoto pohledu výjimečný (jen v tomto měsíci odešly dividendy v hodnotě 47 mld. korun), od začátku roku došlo odhadem k poklesu odlivu dividend o cca 40 %. A to je vlastně i hlavní důvod, proč se letos vyvíjí vnější bilance země tak odlišně od předchozích let.



Přebytek běžného účtu, který reprezentuje vnější (ne)rovnováhu ČR letos, zřejmě dosáhne historicky nejvyššího přebytku odpovídajícímu zhruba 2,7 % HDP. Tento pozitivní výsledek, který se odráží nepřímo i ve vývoji devizového kurzu koruny, je však dosažen za cenu poklesu ziskovosti firem a vlastně i celé ekonomiky.