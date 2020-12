Vývoz z Německa v říjnu proti září rostl, meziročně ale klesal

Vývoz z Německa se v říjnu proti září zvýšil o 0,8 procenta, meziroční bilance ale skončila poklesem o 6,5 procenta. Dnes to oznámil Spolkový statistický úřad. O 0,3 procenta se proti září zvýšil i dovoz, který ale v meziročním srovnání o 5,9 procenta klesl. Výsledky zaostaly za očekáváním a ukazují, že německé hospodářství se stále potýká s následky pandemie nemoci covid-19.



Zatímco v září tempo meziměsíčního růstu vývozu a dovozu činilo 2,3 procenta, respektive 4,3 procenta, v říjnu se bilance exportu a importu proti září zvyšovala výrazně pomaleji. Export dosáhl objemu 112 miliard eur (2,95 bilionu Kč), import pak 92,7 miliardy eur.



Bilance zahraničního obchodu v říjnu skončila přebytkem 19,4 miliardy eur, loni v říjnu činil přebytek 21,3 miliardy eur. Po kalendářním a sezonním očištění bylo říjnové saldo 18,2 miliardy eur.



Největším obchodním partnerem Německa jsou tradičně členské země Evropské unie, kam se v září z Německa vyvezlo zboží za 59,7 miliardy eur. Objem dovezeného zboží z ostatních zemí EU do Německa dosáhl 50,4 miliardy eur. Proti loňskému říjnu vývoz klesl o 5,1 procenta a dovoz o 2,9 procenta. Vývoz do třetích zemí pak meziročně klesl o osm procent, dovoz o 9,2 procenta.



Německé hospodářství stále nepřekonalo následky koronavirové krize. Říjnová bilance v porovnání s hodnotami z letošního února, což byl poslední měsíc před začátkem dopadů pandemie, skončila u vývozu poklesem o 6,8 procenta a u dovozu snížením o 5,2 procenta.