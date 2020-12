Vývoz z Číny prudce vzrostl, obchodní přebytek s USA je rekordní

Vývoz z Číny se v listopadu zvyšoval nejrychleji za téměř tři roky - meziročně vzrostl o 21,1 procenta, což je výrazně více, než se čekalo. Dovoz ale za odhady zaostal. Druhá největší ekonomika světa má tak rekordní přebytek bilance zahraničního obchodu a stejně na rekordu je i politicky citlivý obchodní přebytek se Spojenými státy. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil čínský celní úřad. Čína se dál rychle vzpamatovává z koronavirové krize.



Vývoz zaznamenal nejrychlejší růst od února 2018. Výrazně překonal odhady analytiků, kteří v anketě agentury Reuters očekávali, že se zvýší o 12 procent. V říjnu se export zvýšil o 11,4 procenta.



Dovoz pak zpomalil tempo růstu na 4,5 procenta z říjnových 4,7 procenta, zvýšil se ale už třetí měsíc po sobě. Analytici odhadovali, že import vzroste o 6,1 procenta.



Čínští vývozci těžili z relativně brzkého znovuotevření ekonomiky. Vládnoucí komunistická strana v březnu vyhlásila, že pandemie způsobená šířením koronaviru, která se právě z Číny začala na přelomu roku šířit, je v zemi pod kontrolou. Zahraniční konkurenti se naopak stále potýkají s omezeními, jež mají za úkol nákaze zamezit.



Celkový přebytek obchodní bilance Číny se v listopadu zvýšil o 102,9 procenta na 75 miliard dolarů (1,6 bilionu Kč). Za prvních 11 měsíců roku pak činí 460 miliard dolarů. To je meziročně o 21,4 miliardy více než ve stejném období loňského roku a už nyní to představuje jeden z nejvyšších přebytků, jaký byl kdy zaznamenán.



Přebytek obchodu se Spojenými státy se díky silné poptávce amerických spotřebitelů vyšplhal na rekordních 75,4 miliardy dolarů (1,6 bilionu Kč). Vývoz do USA vzrostl o 46 procent navzdory pokračujícímu zvyšování cel a obchodní válce mezi oběma největšími ekonomikami světa.



Zatímco zbytek světa zažívá recesi, bude Čína letos patrně jedinou velkou ekonomikou, která poroste. Odhaduje se, že přidá dvě až 2,2 procenta. Podle některých ukazatelů by mohla v posledním kvartálu překročit hranici růstu 5,5 procenta. Ve třetím čtvrtletí vzrostla o 4,9 procenta.