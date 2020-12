Prodej hry Cyberpunk 2077 zklamal očekávání, CD Projekt -2,8 % (+ názor analytika)

Akcie CD Projekt SA dnes klesají o 2,8 %poté, co polské herní studio oznámilo čísla o prodeji nedotažené hry Cyberpunk 2077. Čísla podle agentury Bloomberg zklamala očekávání a vyvolala obavy z načasování budoucích verzí. Odhad pro prodeje do konce roku by ale měl být naplněn, říká analytik Patrie Martin Cakl.

Studio uvedlo, že od 20. prosince prodalo 13 milionů kopií hry. Toto číslo zohledňuje počet žádostí o vrácení peněz, které také společnost obdržela. Aktualizace ale neobsahuje informace o samotném rozsahu vrácení peněz, jen o poskytnutí čisté částky. Podle Martina Cakla, analytika společnosti Patria Finance, je ale 13 milionů vzhledem k okolnostem dobré číslo.

Cyberpunk byl natolik prolezlý brouky, že stáhla titul ze svého obchodu PlayStation a nabídl možnost vrácení plné částky uživatelům konzole Xbox.

„Vzhledem k okolnostem je 13 milionů prodaných kopií dobré číslo. Je důležité brát v úvahu, že Cyber Punk už nemůžete koupit pro Play Station 4 (alespoň ne online), kde je největší základna hráčů. Náš odhad pro 15 milionů prodaných kopií do konce roku by měl být naplněn. Polští analytici mluví o zklamání, kde očekávali vyšší prodeje (medián 15,3 milionu), nicméně i jejich odhady byly sestaveny pro období Vánoc, které teprve začíná, čili mi nepřijde relevantní srovnávat dané číslo s prodeji, které byly spočítány k 20.12.,“ domnívá se Cakl.

„CD Projekt hru stále ladí, podle nejnovějších zpráv už je hra v pořádku hratelná na PS4/XBOXONE, i když to stále není ideální platforma, kde si hru zahrát. V příštím roce má hra podle nás stále značný prodejní potenciál s 30 miliony kumulativních kopií prodaných v roce 2021. Nezapomínejme, že se plánuje animovaný Cyber Punk seriál, doplňkové expanze a verze pro více hráčů. Ty by měly udržet „hype“ na vysoké úrovni jako tomu je u Zaklínače 3,“ uvedl analytik Patria Martin Cakl.

po zveřejnění updatu o prodejích snížila doporučení pro tento titul na equal-weight z overweight. Akcie společnosti klesly ve Varšavě v úvodu obchodování o 3,7 procenta a z nedávného vrcholu z počátku prosince se zřítily zatím o zhruba 42 %. Hru studio vypustilo 10. prosince.

Číslo 13 milionů představuje odhadovaný objem maloobchodního prodeje napříč všemi hardware platformami, a zohledňuje vratky vyžádané retailovými klienty v kamenných a internetových obchodech, uvedl CD Projekt v úterním regulatorním sdělení. Číslo zároveň odpovídá zhruba polovině odhadu 12měsíčních prodejů v průzkumu Bloombergu mezi devíti analytiky. Ten se uskutečnil, než stáhla hru z obchodu.

Vývoj akcií CD Projekt za poslední rok do pondělí 22. prosince:

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz