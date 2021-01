Česká zbrojovka usiluje o získání amerického výrobce zbraní Colt

Skupina CZG - Česká zbrojovka Group SE (CZG) pokračuje ve vyjednávání o získání stoprocentního podílu v americké společnosti Colt Holding Company LLC. Lhůta pro exkluzivitu k dokončení jednání byla prodloužena do konce ledna. Vyplývá to z regulatorního oznámení CZG. Akcie CZG na pražské burze aktuálně přidávají o 2 %.



"Obě strany dosáhly obecné shody na základních komerčních parametrech transakce. Jednání nyní pokračují diskusí o technických parametrech, požadavcích na regulatorní schválení a o smluvních podmínkách transakce," uvedli zástupci CZG.





Uzavření konečné dokumentace se podle nich očekává do konce ledna, a to za podmínky dokončení vyjednávání, transakční dokumentace a získání nezbytných souhlasů příslušných orgánů obou stran. "Po splnění všech uvedených podmínek bude před závěrečným vypořádáním transakce potřebné získat souhlas regulatorních orgánů. Nehledě na významný pokrok v jednání nicméně nelze zaručit, že transakce bude završena," upozornila CZG.



Skupina CZG - Česká zbrojovka Group SE vykázala za první tři čtvrtletí loňského roku rekordní výnosy pět miliard korun. Šlo o meziroční nárůst o 10,2 procenta, zejména díky vyššímu počtu prodaných zbraní na základě vysoké poptávky, především v USA. Meziroční nárůst 10,2 procenta zaznamenal holding v prvních devíti měsících roku 2020 také v případě provozního výsledku hospodaření, který činil 815,7 milionu korun. Za rok 2019 vykázal holding CZG tržby 5,96 miliardy korun a čistý zisk 734 milionů korun.



Skupina vyrábí ruční palné zbraně pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. Prodává je pod značkou CZ (Česká zbrojovka), která má více než osmdesátiletou historii, a dále také pod značkami CZ-USA, Dan Wesson, Brno Rifles nebo 4M Systems. Kromě České zbrojovky do skupiny patří společnosti CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. Holding drží také menšinový podíl ve společnosti Spuhr i Dalby, švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně. Skupina zaměstnává přibližně 1650 lidí v České republice, USA a Německu.