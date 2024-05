Skupina Colt CZ v prvním čtvrtletí meziročně zvýšila výnosy, zisk jí ale klesl

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní čtvrtletí výnosy 3,667 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 21,7 procenta. Upravený čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za tři měsíce roku 359,9 milionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loni klesl o 47,8 procenta. Příčinou zmenšení zisku bylo snížení provozních marží a rovněž pokles finančního výsledku skupiny na základě vývoje měnových kurzů. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků holdingu, které dnes Colt CZ zveřejnil.



Počet prodaných zbraní holdingu za první letošní čtvrtletí klesl ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku o 5,5 procenta na 140.136. Krátké palné zbraně byly zastoupeny téměř z 59 procent, dlouhé palné zbraně z více než 41 procent. Prodeje dlouhých zbraní společnosti za první čtvrtletí meziročně vzrostly, zatímco prodej zbraní krátkých poklesl.



Upravený ukazatel EBITDA očištěný o mimořádné položky za první tři měsíce roku 2024 skupině meziročně klesl o 28,5 procenta na 488,4 milionu korun. Pokles podle zástupců Colt CZ souvisí s vyššími náklady na marketingové kampaně na podporu komerčního trhu v USA, zpožděným náběhem některých nových produktů, provozními výdaji do rozvoje švýcarského výrobce munice swissAA a kvartální sezonností prodejů. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.



Podle generálního ředitele a předsedy představenstva Jana Drahoty byl letošní první kvartál nejúspěšnější v historii skupiny z hlediska tržeb. "Zaznamenali jsme výrazný nárůst prodejů zákazníkům z řad ozbrojených složek, mimo jiné díky konsolidaci výrobce střeliva swissAA, zároveň však klesla ziskovost v důsledku slevových akcí na povzbuzení zastoupení CZ na americkém komerčním trhu," uvedl Drahota. Pro zbytek roku podle něj Colt CZ očekává výrazný nárůst výkonu, a to jak formou organického růstu, tak i díky konsolidaci výsledků společnosti Sellier & Bellot, jejíž akvizici holding úspěšně dokončil k 16. květnu.



Na celkových výnosech společnosti za první čtvrtletí se z 47,7 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy v České republice dosáhly 17,1 procenta, výnosy dosažené na evropském trhu bez ČR tvořily 11,5 procenta. Podíl Kanady činil 11,2 procenta, Asie 4,3 procenta a Afriky 0,8 procenta. Výnosy v ostatních státech světa činily 7,4 procenta. Skupina za první kvartál investovala 183,1 milionu korun, meziročně o 19 procent více.



Podle Drahoty mohou letos celkové výnosy skupiny dosáhnout 20 až 22 miliard korun, výše upraveného ukazatele EBITDA by se měla pohybovat v rozmezí 4,3 až 4,4 miliardy korun. "Obojí představují nárůst přibližně 40 až 50 procent oproti roku 2023," uvedl Drahota.



Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Systems. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 3600 lidí. Z 54,5 procenta je vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, z 27,7 procenta společností CBC Europe S.a r.l. a podíl 17,8 procenta tvoří veřejně obchodované akcie.



Loni společnost vykázala za celý rok rekordní výnosy téměř 14,856 miliardy korun. Čistý zisk holdingu dosáhl bezmála 2,043 miliardy korun.