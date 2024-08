Rheinmetall v pololetí zdvojnásobil zisk, registruje enormní zájem o zbraně

Německá zbrojovka v prvním pololetí téměř zdvojnásobil provozní zisk na 404 milionů eur (přes deset miliard Kč) a tržby se zvýšily o třetinu. Firma to uvedla dnes na svém webu. Kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu těží z nebývalého zájmu o své tanky, děla, munici nebo zařízení protivzdušné obrany. Podle šéfa podniku Armina Pappergera je současný zájem o zbraně největší, jaký kdy zažil.



Společnost, která mimo jiné vyrábí tanky Leopard, očekává růst příjmů i v dalších letech. "Takový růst jsme ještě nezažili," řekl dnes Papperger agentuře Bloomberg. "Supercyklus se zjevně zrychluje," dodal.



Tržby se v prvních šesti měsících roku zvýšily o 33 procent na 3,8 miliardy eur. Za celý rok odhaduje tržby na deset miliard eur. Pro nadcházející roky očekává největší německá zbrojařská firma roční nárůst tržeb zhruba o dvě miliardy eur.



Rostoucí ziskovost vysvětluje podnik se sídlem v Düsseldorfu akvizicí španělského muničního podniku Expal. Firma také staví nové závody v zemích, jako je Litva, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina.



Rheinmetall působí především jako výrobce zbraní, ale uplatňuje se i jako dodavatel pro automobilový průmysl. Patří k řadě evropských dodavatelů zbraní, jejichž prodej se v souvislosti s rostoucí hrozbou ze strany Ruska a s nejistotou ohledně závazku USA vůči vojenské alianci NATO prudce zvýšil. Ke konci června činil objem nevyřízených objednávek 48,6 miliardy eur a očekává se, že do konce letošního roku vzroste až na 70 miliard eur.



Společnost plánuje výstavbu továrny na výrobu munice v Ukrajině. Má za sebou několik bouřlivých týdnů poté, co v červenci vyšlo najevo, že americké a německé bezpečnostní služby zmařily ruské spiknutí s cílem zavraždit Pappergera. Šéf Rheinmetallu je od té doby pod zvláštní ochranou.