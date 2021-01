Yellenová opatrně o daních a rozhodně proti Číně. Americké akcie po svátku rostou

Očekávané vystoupení Janet Yellenové v Senátu přináší zajímavé informace, které však zatím vývoj hlavních trhů příliš nemění. Nastupující ministryně financí v zásadě potvrdila tendenci nové demokratické administrativy zvýšit daně a dodala, že chce spolupracovat s dalšími zeměmi, aby se zastavilo kompetitivní snižování daní. To není úplně příznivá zpráva, na druhou stranu ale jde o běh na dlouhou trať - nic, co by bezprostředně mělo trhy zasáhnout.

Nová vláda prý nebude chtít zrušit celý předchozí zákon snižující daně, ale hlavně specifické výhody, které přináší velkým korporacím a bohatým jedincům. Krom toho však Yellenová také říká, že je zásadní dostat rozpočet na udržitelnou trajektorii. Mezi řádky tedy v zásadě potvrzuje tržní předpoklad, že daně představují za demokratické vlády riziko, ale nikoli hned, neboť se vláda neodhodlá k jejich úpravě, dokud ekonomika nebude stát pevně na nohou.

Zajímavé je také potvrzení, že změna vlády nebude znamenat o mnoho vstřícnější postoj vůči Číně. Podle nové ministryně se USA musejí postavit čínským neférovým a nelegálním praktikám a být připraveny použít plnou škálu svých nástrojů.

Infrastrukturní plán má zahrnovat investice do čistých technologií, podporu elektromobilů a vytváření pracovních míst v oblasti obnovitelných zdrojů. Měly by se zde objevit také plány ohledně daní, takže máme nové téma, na které se nyní zaměří tržní pozornost.

Zvládnutí pandemie Covidu Yellenová označila jako největší pozitivní vliv, jaký nyní může vláda mít na ekonomiku. To vzhledem k postojům nového prezidenta těžko překvapí, toto téma je prioritou.

Celkově vzato odpoledne vidíme sestup amerických výnosů (které začaly výš), ale tento pohyb nevypadá spojený s novými informacemi. Akcie na Wall Street míří nahoru většinou při menších ziscích; z hlavních indexů se nejvíce daří Nasdaqu (+0,75 pct). Evropa naopak ranní růst smazala a zdejší indexy se nacházejí mírně v červeném. Eurodolar sice nyní lehce klesá, ale v denní bilanci se drží skoro o půl procenta výš, když se obchoduje na 1,2125. Zlato mírně roste, slušné zisky si připisuje ropa (Brent +2,3 pct). V souladu s kontinentem mírně klesá pražská burza, koruna je po vystřídání směrů pouze na svém.

Z nových dat dnes zaujal německý index ZEW, jenž v lednu překonal očekávání. dokázal za uplynulý kvartál více než dvojnásobně navýšit svůj zisk a dodal slušná čísla, zatímco výsledky byly zhruba neutrální. Přesto první z akcií padá a druhá se posouvá vzhůru.

