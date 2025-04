Komerční banka zvýšila čistý zisk o bezmála polovinu díky nižším nákladům rizik. Výnosy ale rostly méně, než se čekalo

dnes před otevřením trhu zveřejnila hospodářské výsledky za první kvartál, které byly oproti očekávání trhu i Patrie smíšené. Celkové provozní výnosy 9 135 milionů Kč nedosáhly na odhady (odhad trhu 9 308 milionů Kč, odhad Patrie 9 438 milionů Kč) stejně jako čistý úrokový výnos, který činil 6 404 milionů Kč (odhad trhu 6 506 milionů Kč, odhad Patrie 6 590 milionů Kč). Naopak provozní náklady se bance podařilo snížit až na 4 595 milionů Kč (odhad trhu 4 645 milionů Kč, odhad Patrie 4 708 milionů Kč). Čistý zisk výrazně překonal očekávání, když dosáhl 4 186 milionů Kč (odhad trhu 3 696 milionů Kč, odhad Patrie 3 778 milionů Kč) díky nižším nákladům na riziko.



Čistý zisk náležející akcionářům za první čtvrtletí roku 2025 se meziročně zvýšil o 49,3 % na 4 186 mil. Kč (odhad Patrie 3 778 mil. Kč, odhad trhu 3 696 mil. Kč).





Zdroj:



Celkové provozní výnosy dosáhly 9 135 mil. Kč (odhad Patrie 9 438 mil. Kč, odhad trhu 9 308 mil. Kč), a byly tak vyšší o 3,5 % oproti prvnímu čtvrtletí minulého roku.



Čistý úrokový výnos vzrostl o 2,0 % meziročně na 6 404 mil. Kč (odhad Patrie 6 590 mil. Kč, odhad trhu 6 506 mil. Kč) především díky nárůstu poskytnutých úvěrů, a navzdory tomu, že Česká národní banka od ledna 2025 zdvojnásobila objem tzv. minimálních povinných rezerv, které musí banky bezúročně u ČNB ukládat. Čistá úroková marže za první tři měsíce roku 2025, počítaná jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, dosáhla 1,7 %, což je téměř stejná úroveň jako o rok dříve.



Čistý příjem z poplatků a provizí se zvýšil o 11,3 % na 1 768 milionů Kč (odhad Patrie 1 751 mil. Kč, odhad 1 782 mil. Kč). Tento růst byl tažen zejména křížovým prodejem podílových fondů a pojištění, dále silnější poptávkou korporátních klientů po různých finančních službách, jako je vydávání dluhopisů a syndikace úvěrů. Výnosy z úvěrových služeb mírně poklesly, protože nižší poplatky za hypotéky a kontokorentní úvěry nebyly plně kompenzovány lepšími výnosy z úvěrů malým podnikům.



Čistý zisk z finančních operací meziročně vzrostl o 11,8 % na 937 milionů Kč oproti prvnímu čtvrtletí roku 2024 díky solidní poptávce klientů po zajišťování finančních rizik a vyššímu příjmu z měnových konverzí. Trh zaznamenal také silnou emisní aktivitu dluhopisů.



Úvěry klientům narostly o 2,9 % na 849,3 miliard Kč. Silný růst zaznamenaly zejména nově poskytnuté úvěry na bydlení, které meziročně vzrostly o 54,5 %. Spotřebitelské úvěry a úvěry podnikům vzrostly o 2,4 %, resp. 2,3 %.



Vklady klientů byly meziročně nižší o -1,0 % a dosáhly 1 038,9 miliard Kč. V rámci tohoto celku stoupl objem vkladů na běžných účtech o 4,9 %, v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění vzrostl meziročně o 8,1 % na 283,0 miliard Kč.



Provozní náklady poklesly o -4,4 % na 4 595 mil. Kč (odhad Patrie 4 708 mil. Kč, odhad trhu 4 645 mil. Kč). Personální náklady byly vyšší o 4,5 %. Průměrný počet zaměstnanců se meziročně snížil o 4,3 % díky pokračující digitalizaci a optimalizaci provozních procesů a distribuční sítě. Administrativní náklady se snížily, přičemž úspor bylo dosaženo ve všech hlavních kategoriích.



Odhadovaný celoroční odvod do regulatorních fondů se výrazně snížil, jelikož ČNB snížila souhrnný příspěvek českých bank do Fondu pro řešení krize. Vyšší odpisy a amortizace odrážely pokračující investice do digitalizace.



Náklady na riziko byly záporné ve výši -496 mil. Kč (odhad Patrie 90 mil. Kč, odhad trhu 222 mil. Kč). Čisté rozpuštění opravných položek k úvěrovému riziku souviselo především s úspěšným vyřešením expozice v segmentu velkých korporátních klientů. To bylo částečně kompenzováno tvorbou obezřetnostní rezervy odrážející možné makroekonomické scénáře. dosud nerozpustila rezervu na rizika související s inflací, vytvořenou v letech 2021 a 2022.



Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 18,7 %, a ukazatel kmenového Tier 1 kapitálu činil 17,7 %. Ukazatel krytí likvidity (LCR) byl na 154 %, výrazně nad regulatorním minimem 100 %.



Řádná valná hromada konaná dne 24. dubna 2025 schválila výplatu dividendy ve výši 17,4 miliardy Kč, tj. 91,30 Kč na akcii, před zdaněním. To představuje 100 % konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2024. Nárok na dividendu mají vlastníci akcií k 6. květnu 2025. Výplata dividendy bude 26. května 2025.