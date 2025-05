Hledá se nový šéf Tesly? Změnil by výrazně atraktivitu akcií?

The Wall Street Journal podle Bloombergu píše o tom, že představenstvo Tesly provádí kroky směřující k formálnímu hledání následníka Elona Muska na pozici ředitele společnosti. Robyn Denholm, který sedí v čele představenstva, to popírá a na Bloombergu celou situaci komentoval dlouhodobý akcionář Tesly a investor Ross Gerber.



Podle Gerbera není současné dění pravděpodobně odrazem toho, že by představenstvo začalo brát mnohem vážněji zájmy akcionářů. Ty podle něj ignoruje od doby, kdy Musk koupil Twitter. Nyní si spíše sám Musk uvědomuje a přiznává, že „centrem jeho zájmu je xAI“, a ne . Snaží se tak najít způsob, jak z ní odejít. Investor přitom volal po odchodu Muska již asi před měsícem. Šéf Tesly si pak podle investora stále více uvědomuje, že pokud se chce věnovat umělé inteligenci, musí začít nyní, protože jinak mu v této oblasti ujede vlak a do popředí se dostanou jiné společnosti.







Větší smysl by podle experta dávalo, pokud by do čela Tesly přišel někdo zevnitř firmy. Nicméně situace v Tesle se nepodobá tomu, když do vedení Applu přišel Tim Cook, který měl „výjimečný vztah s Jobsem“. V Tesle nikdo takový není a Musk dokonce před časem rozpustil tým lidí, ze kterých by se jeho vhodná náhrada dobře hledala. „Tehdy to udělal, aby chránil sám sebe,“ dodal Gerber. Výzvou pro nového ředitele by pak byla spolupráce s Muskem, který bude chtít dál pracovat na inovacích firmy. A zároveň by mělo dojít k tomu, aby se image firmy posunula směrem od Muska.



Podle experta by tedy nový ředitel měl být „marketingový typ“, kterému by se podařil onen posun ve vnímání Tesly jako Muskovy firmy. Na Bloombergu k tomu připomněli, že Musk se stahuje ze své práce pro Trumpa a z DOGE, nicméně hovoří o tom, že určitý čas jí bude dál věnovat. Výsledky Tesly za poslední čtvrtletí byly podle Bloombergu „hlubokým zklamáním“ a na Gerbera mířila otázka, jestli lze ještě napravit doposud napáchané škody. Ten odpověděl, že ve druhém čtvrtletí nebudou výsledky zřejmě o moc lepší, „a to je ještě předtím, než přijde recese.“



Investor pokračoval s tím, že situace pro Teslu nevypadá příliš dobře, moc nevěří ani tomu, že její finanční situaci nějak prudce zlepší robotaxíky. „Škody byly podle mě už napáchány,“ řekl investor, podle kterého by náprava značky byla hodně složitá. Nepoškozuje ji přitom jen Muskova práce pro Trumpa, ale i jeho dennodenní komentáře na X, které podle investora uráží a pobuřují řadu lidí, „kteří dříve kupovali jeho auta.“ Nepomáhá například ani to, že Musk podporuje některé pravicové síly v Evropě a podobné kroky.



I kdyby tedy Musk odešel z pozice ředitele Tesly, stále bude výzvou skloubit jeho další působení ve firmě v oblasti inovací a pokusy o nápravu image firmy. Podle Gerbera bude tento vývoj ještě dlouho předmětem zkoumání a bude se o něm hovořit, protože jde o unikátní situaci. Možná, že žádná společnost doposud nebyla řízena podobným způsobem a nečelila podobným problémům. Na Muskovi je přitom podle experta znát, že o Teslu již nemá takový zájem a nejeví vůči ní takové nadšení. Ve stejnou dobu roste nabídka elektromobilů od konkurence.



Zdroj: Bloomberg