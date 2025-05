Obchodní chaos. Trumpovo eso v rukávu, Powellova noční můra

Jim Tuchler, živnostník z Chicaga, a předseda Fedu Jerome Powell mají v těchto dnech hodně společného. Tuchler si stěžuje, že po zmatku kolem cel může jen hádat, jak vysoký bude jeho finální účet za dovozní clo. Jeho e-shop právě zadal objednávku z Číny na punčochy za 80 000 dolarů. "Nebo mě to bude stát, jako, 200 000 dolarů? Jak mám takto plánovat podnikání?" Otázka, které čelí Powell, je podobná, jen ve větším měřítku. Pokud tisíce podniků nemůže předvídat náklady na své vstupy nebo sazby na exporty, jak může Fed správně předpovědět trajektorii celé ekonomiky?

Ministr financí Scott Bessent popisuje Trumpův přístup jako "strategickou nejistotu", kdy udržování protistran v nevědomosti o konečném cíli Ameriky může pomoci dosáhnout lepší dohody. A i když to možná funguje v obchodních jednáních, je to noční můra pro každého, kdo se snaží odhadnout budoucnost, od podniků až po centrální banky.



Vyšší americká cla by mohla zvýšit inflaci. Ale výsledný tlak na spotřebitele, plus odvetná opatření jiných zemí by mohly snížit produkci, zaměstnanost a investice, a to zase ukazuje na opačný směr, pokud jde o nastavení úrokových sazeb. Očekává se, že až se tento týden Fed sejde, ponechá sazby beze změny. Dále je ale situace nejasná. Trump a nyní i Bessent tlačí na centrální banku, aby začala měnovou politiku uvolňovat. A tržní očekávání pro červnový krok rostou.

Michael Hanson, hlavní ekonom v Research, očekává snížení sazeb v září, kdy by měla začít ustupovat nejhorší celní inflace a trh práce by měl oslabit. Ale uznává neobvyklou míru neprůhlednosti vyplývající z obchodní války a obav, zda letos dojde k recesi v USA. "Není okamžitě jasné, jaký bude konečný výsledek," říká Hanson, jehož tým se snaží izolovat kanály nejvíce ovlivněné cly, jako jsou investice podniků, a zjistit, jak může inflace snížit spotřebu. "Mluvíme o rizicích a rozložení rizik."



Trump proti proudu



To bude klíčové i pro přístup Fedu. Jeho prognostici vždy mají základní výhled. Tentokrát však do modelů vstupují obchodní šoky a jejich dopady na ceny, růst a zaměstnanost. „Více než kdy jindy je analýza scénářů opravdu důležitá,“ říká Seth Carpenter, hlavní globální ekonom v . To platí jak pro banky, tak pro firmy: Bank of Canada minulý měsíc místo jedné projekce zveřejnila dvě sady prognóz, které znázorňují různé možnosti. A také United Airlines vydaly dvě prognózy zisku - jednu založenou na stabilitě a druhou na poklesu způsobeném obchodní válkou.





Trumpova strategie jde opačným směrem, než jakým se vyvíjel světový obchod desítky let od druhé světové války. Tehdy bylo cílem politiky vytvořit pořádek z chaosu, harmonizovat nepřehledný celní systém a vytvořit pevná pravidla pro vyjednávání, která umožní zemím využít své komparativní výhody a získat přístup na zahraniční trhy. Tento systém byl založen na myšlence, že nemá smysl, aby všech více než 160 členů Světové obchodní organizace stanovovalo individuální celní sazby podle libosti, uvedl Alan Wm. Wolff, bývalý zástupce ředitele Světové obchodní organizace. To podle něj ostře kontrastuje s kulturou uzavírání dohod, kterou Trump do procesu přinesl. „Celá myšlenka obchodních jednání je jistota, ne nejistota.“



Naprostá nepředvídatelnost



Obchodní politika navíc obvykle směřuje k nějakému definovanému konečnému stavu – ať už jde o lepší trhy pro určité zboží, nebo silnější strategická partnerství. V Trumpově případě „existuje mnoho otázek ohledně toho, jak to všechno zapadá do obchodní politiky a jaké jsou její hluboké základní cíle,“ říká Nathan Sheets, hlavní globální ekonom v Citibank. „Do jaké míry zavádějí cla, aby je pak mohli odstranit?“ Trump a jeho poradci naznačili, že chtějí mnoho cel ponechat tak, jak jsou. Základní 10% clo, které zavedl před měsícem, bude nejspíš jedno z těch trvalých, stejně jako cla na dovoz kovů a automobilů a nadcházející cla na další produkty od polovodičů a léčiv až po dřevo.



Trumpova administrativa jasně vyjádřila své námitky vůči současnému stavu, například voláním po větším přesunu výroby zpět do USA. To je však proces, který může trvat roky. Mezitím se současný stav rychle mění. „Řekl bych, že se dohody blíží,“ řekl ve středu americký obchodní zástupce Jamieson Greer pro Fox News. „Mluvíme o týdnech, ne měsících, než budou oznámeny některé počáteční dohody.“



Podle Carpentera z ale může trvat déle, než se mlha rozptýlí. „Jedna nebo dvě dohody neodstraní relevantní nejistotu,“ říká. „Dohody musí být trvalé a stabilní po velmi dlouhou dobu.“ I kdyby byly dohody uzavřeny, není jasné, co změní.



Mezitím živnostník Tuchler říká, že nečeká, až bude mít úplně jasno. Pokračuje s objednávkou, protože usoudil, že by bylo riskantnější zůstat bez punčoch, které prodává. „Všechno je naprosto nepředvídatelné,“ uzavřel.



Zdroj: Bloomberg