Co dělat, když se dlouhodobé dluhopisy chovají jako akcie? Postřehy Fidelity

Volatilita aktiv s dlouhodobou splatností vyžaduje přehodnocení norem při vytváření portfolia. Prostředky peněžního trhu jako je hotovost – často považovaná za brzdu trhu – mají v prostředí zvýšené tržní nejistoty opět strategicky významné postavení.

Klíčové závěry

- Státní dluhopisy s dlouhodobou splatností ve Velké Británii a USA v poslední době vykazovaly volatilitu srovnatelnou s akciemi.

- Tradiční klasifikace rizikových a nerizikových aktiv je zpochybňována v důsledku nedávné dynamiky globální hospodářské politiky a geopolitického přeskupení.

- Uprostřed zvýšených turbulencí a různých období výkyvů jsou vnímány přednosti fondů peněžního trhu – likvidita, stabilita a určitá ochrana před makroekonomickými a politickými rozhodnutími.

S tím, jak se rozvíjí politická nejistota spojená s obchodními válkami, čelí investoři složité tržní dynamice, která se vymyká tradiční klasifikaci rizikových a nerizikových aktiv. Volatilita dlouhodobých státních dluhopisů donutila investory přehodnotit tradiční investiční strategie, zejména těch opatrnostních. Uprostřed této nejistoty se hotovost jeví jako diverzifikátor s malým rizikem vzhledem k akciím. Dlouhodobé státní dluhopisy v poslední době totiž nesplnily očekávání, že to bude nekorelovaná třída aktiv, zejména v obdobích zvýšené volatility trhu, kdy investoři tuto ochranu potřebují nejvíce.

Přehodnocení našeho názvosloví

Historicky byla aktiva na základě ekonomického pozadí kategorizována jako riziková (akcie, úvěry s vysokým výnosem) nebo neriziková (dluhopisy, úvěry investičního stupně). Za normálního fungování trhu dobré ekonomické zprávy obvykle podporují aktiva s vyšším rizikem, zatímco špatné zprávy prospívají aktivům s nižším rizikem. Tato klasifikace se však v posledních letech potýká s problémy, zejména v cyklu řízeném nabídkou, kdy tradiční ukazatele ekonomického zdraví, které jsou určeny poptávkou, nejsou hnací silou sentimentu.

Nedávná volatilita vyvolaná americkými cly upozornila na omezení této klasifikace, protože navzdory nepříznivým ekonomickým zprávám a kolabujícím akciím se dlouhodobé dluhopisy ve Spojeném království (viz graf níže) a USA vyvíjely také špatně.

Tuto anomálii lze přičíst obavám z cel a tržním tokům, ale také zdůrazňuje potřebu nově definovat, co je rizikové aktivum. Zdá se, že už nemůžeme házet akcie do jednoho pytle (s rizikovými aktivy) a dluhopisy do druhého (s rizikovými aktivy). Potřebujeme větší prostor pro rozlišení různých typů nástrojů s pevným výnosem, například u dlouhodobých státních dluhopisů a aktiv peněžního trhu.

Nejdůležitější je riziko

Volatilita, klíčový ukazatel rizika, vykazuje v poslední době zajímavé vzorce. Graf níže ukazuje, že dlouhodobé gilts vykazovaly volatilitu srovnatelnou nebo dokonce vyšší než akcie, zatímco krátkodobé britské státní dluhopisy si v posledních třech letech udržovaly výrazně nižší volatilitu. Tato změna profilu volatility poukazuje na to, že aktiva s dlouhou dobou splatnosti, která byla tradičně považována za bezpečnější, mají nyní více společného s akciemi než dluhopisy s kratší dobou splatnosti (například se splatností kratší než 3 roky).

V takto volatilním prostředí se investoři obvykle vrhají na hotovost a státní dluhopisy, aby ochránili svá portfolia před poklesem. Hotovost svou přirozenou stabilitou představuje výrazný kontrast k nepředvídatelnosti dluhopisů s dlouhodobou splatnosti a akcií. Nižší volatilita hotovosti znamená, že ji lze lépe využít jako místo pro uložení aktiv během volatilních tržních podmínek.

Graf: Klouzavá 60denní volatilita různých tříd aktiv ve Spojeném království

Zdroj: Bloomberg, údaje k 16. dubnu 2025.

Hotovost je zpět

Hotovost zažila svůj rozkvět v období vysokých úrokových sazeb, protože přinášela atraktivní výnosy s relativně malým rizikem, ale má své místo v portfoliích i jako nekorelovaná třída aktiv pro případ, že volatilita vzroste. Pro opatrné investory je hlavním zájmem zachování kapitálu. V dobách zvýšené nejistoty se pozornost přesouvá z výnosu kapitálu na výnos kapitálu. Hotovost jako nízkorizikové aktivum potenciálně nabízí investorům větší jistotu ohledně budoucí hodnoty jejich majetku. Tato předvídatelnost činí z hotovosti atraktivní volbu.

Opatrní investoři, kteří se obávají nepředvídatelných reakcí dlouhodobých aktiv a akcií na nejisté výkyvy v politice, mohou v hotovosti najít útěchu. Dnešní cyklus je netypický, což analytiky Fidelity International vede k myšlence, že zvýšená volatilita u dluhopisů s dlouhou splatností už zůstane. Naproti tomu strategie peněžního trhu jsou méně ovlivněny makroekonomickými událostmi. Pro investory, kteří jsou citliví na negativní výsledky celkového výnosu, nabízí hotovost rozumnou alternativu, jak se orientovat ve složitém prostředí dnešního světa, kde risk-on a risk-off nemají takový význam jako kdysi.