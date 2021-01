Bidenův test - naplánovat růst v politicky rozdělené zemi

Když Joe Biden vstoupil do Bílého domu jako viceprezident, ekonomika byla samý kráter. Nezaměstnanost rostla, akcie se hroutily, miliony Američanů byly v počátečním stádiu ztráty domova kvůli prasknutí bubliny na trhu s bydlením. O 12 let později se Biden vrací do Bílého domu jako prezident a ekonomika je poničená pandemií, píše agentura AP. Tentokrát je ale situace odlišná.



Navzdory ztrátě 9,8 milionu pracovních míst kvůli koronaviru, jsou signály, že země je na pokraji rozkvětu, který tu nebyl za doby Obamy ani Trumpa. Zůstatky na bankovních účtech od vypuknutí pandemie stouply o 2,4 bilionu USD (51,8 bilionu Kč). Ceny domů prudce rostou díky vysoké poptávce. A každé další očkování posouvá největší ekonomiku světa blíže k úplnému opětovnému otevření.



"Pokud se ekonomika podstatně zlepší do jara nebo začátku léta, mohlo by to Bidenovi opravdu pomoci k dokončení většiny jeho agendy, protože úspěch může plodit úspěch," uvedl Jason Furman, který byl hlavním ekonomickým poradcem v Obamově vládě.



Nad snahami o ekonomický růst však visí přetrvávající politické rozdělení, které přispělo také k útoku na Kapitol v době, kdy mělo být potvrzeno Bidenovo vítězství. Politika stále více formuje také to, jak Američané vnímají ekonomickou situaci, a zhoršuje snahy o to, přimět zákonodárce ke spolupráci.



Dosud byla schválená federální pomoc ve výši čtyři biliony USD. Biden minulý týden navrhl dalších 1,9 bilionu USD. Další peníze, které však musí schválit Kongres, mají být určené na urychlení očkování, opětovné otevření škol a snížení míry dětské chudoby.



Investiční banka odhaduje, že pokud bude část Bidenova stimulačního plánu schválena, vzroste letos ekonomika o 6,6 procenta. To bude nejvíce od roku 1984, kdy ekonomický růst o 7,2 procenta pomohl vynést republikánského prezidenta Ronalda Reagana do druhého funkčního období. odhaduje letošní růst na 4,6 procenta, což by byl nejlepší výkon od roku 1999.



Příznivý výhled však ohrožuje spousta rizik. Nejoptimističtější prognózy vycházejí z toho, že se v Kongresu podaří protlačit převážnou část Bidenova záchranného balíčku. Je zde také možnost, že prosazovaná pomoc by mohla být vyšší, než ekonomika potřebuje, což by mohlo vyvolat inflaci. Bidenův tým se však poučil v době předchozí recese v roce 2009 a nastupující personální šéf Bílého domu Ron Klain nedávno uvedl, že pomoc v boji s recesí schválená v roce 2009 nebyla dostatečná, což byla chyba, kterou tentokrát Bidenův tým nechce opakovat.



Biden může také počítat s podporou investorů z Wall Street. Za pomoci podpůrné politiky centrální banky USA (Fed) jsou úrokové sazby nízké, což usnadňuje získávání financí na stimulaci a splácení dodatečného dluhu. Úroková sazba u desetiletých amerických státních dluhopisů je nyní zhruba 1,15 procenta. V roce 1984, kdy byl výhled růstu podobně dobrý a velikost federálního dluhu výrazně nižší, činil úrok 11,67 procenta.



Republikánští zákonodárci nyní vidí potřebu další pomoci na potlačení pandemie, někteří však vyjadřují obavy z Bidenova přání prosadit další velký balíček výdajů. Zdůrazňují, že případné nové výdaje by měly směřovat k zvýšenému očkování a jeho návrh na přímou pomoc pro lidi by mohl zbrzdit jejich chuť začít se vracet do práce.



Mezi republikánskými voliči také již vzrostl pesimismus, když Donald Trump prohrál volby. Michiganská univerzita uvedla, že její index spotřebitelských očekávání mezi republikánskými voliči klesl v lednu za 53 bodů z říjnových 96 bodů. To by mohlo utlumit jejich ochotu utrácet a povzbudit republikánské zákonodárce k obviňování demokratů, že mohou za ekonomické problémy.



Bidenův tým nyní doufá, že prosadí stimulační pomoc v Senátu s podporou republikánů. Kvůli politickému napětí se však další plánované návrhy zákonů, jako minimální mzda 15 dolarů a zvýšení daní pro firmy a bohaté, podaří zřejmě prosadit pouze s podporou demokratů. Pokud by republikáni znovu získali kontrolu v Kongresu, může být každá změna prosazená jen s podporou demokratů rychle obrácena nebo může propadnout. To pak může snížit míru jistoty, kterou potřebují firmy a spotřebitelé k investicím podporujícím růst, upozornil analytik Cornerstone Macro Donald Schneider.



"Je velký problém posunout se kupředu, když jedna strana po nástupu k moci udělá nějaké změny a pak přijde k moci druhá strana a zvrátí to. A pak to jde dál a dál," uvedl Schneider.