Trumpovy celní hrátky pokračují, Buffett odchází na odpočinek a ČEZ na volebním programu politiků

EdF žaluje českého antimonopolního regulátora kvůli výběru KHNP. Politické strany SPD, Stačilo! a ANO podporují znárodnění . Mediobanca snížila cílovou cenu . ČNB by ve středu mohla debatovat o snížení úrokové sazby. Trump oznámil 100% clo na zahraniční filmy a zároveň začalo platit 25% clo na některé autodíly. Trump údajně neodvolá Powella z funkce předsedy Fedu. Warren Buffett odejde do důchodu na konci roku. OPEC+ zvýší těžbu ropy od června. A evropské futures jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: DAX +0,2 %, FTSE 100 +1,6 % a Euro Stoxx 50 +0,2 %.



EdF žaluje českého antimonopolního regulátora kvůli jeho rozhodnutí zamítnout námitky EdF proti výběru KHNP. EdF zpochybňuje zákonnost výběrového řízení a právo KHNP používat nabízenou technologii. Žaloba by mohla ovlivnit plánované podepsání smlouvy s KHNP, které je naplánováno na 7. května.



Politické strany SPD a Stačilo! nyní zahrnují do svého volebního programu znárodnění . Strana "Motoristé sobě" by proti znárodnění nebyla, říká předseda Macinka. Kromě těchto stran je hlavní stranou prosazující myšlenku znárodnění hnutí ANO.



Mediobanca opakuje doporučení u na stupni "Outperform" a snižuje cílovou cenu na 77 EUR (oproti 81 EUR).



Bankovní rada České národní banky (ČNB) se bude na středečním zasedání rozhodovat mezi ponecháním základní úrokové sazby na 3,75 procenta a jejím snížením na 3,5 procenta. Podle analytiků oslovených ČTK dává ekonomický vývoj argumenty pro obě varianty. Upozorňují také, že případné snížení sazeb by mohlo být na delší dobu poslední. Takovou možnost naznačila v rozhovoru pro agenturu Bloomberg také viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová.



Prezident Spojených států Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil clo ve výši sto procent na všechny filmy vyrobené v zahraničí. Filmový průmysl v USA včetně Hollywoodu je podle Trumpa ničen, a to záměrně cizími státy, takže je to hrozba pro národní bezpečnost.



V sobotu ve Spojených státech vstoupilo v platnost 25procentní clo na dovoz některých automobilových dílů. Agentura DPA píše, že úlevu dostali výrobci, kteří provádějí konečnou montáž vozidel na americkém území, část poplatku si mohou nechat vrátit. Zavádění cel na dovoz zboží z desítek zemí světa je patrně nejviditelnější součástí hospodářské strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa, která má podle něho přivést výrobu do USA a vyrovnat americký obchodní deficit. Na automobilové díly se nevztahují dodatečná cla, která Trumpova administrativa uvalila na dovoz oceli a hliníku. Tuto výjimku Trump oznámil před několika dny v reakci na stížnosti zástupců automobilového průmyslu. Řekl, že jde o "malou výpomoc během krátkého přechodného období".



Zavedení amerických cel na dovoz autodílů se dotkne tuzemských výrobců spíše zprostředkovaně, protože přímo do USA směřuje jen necelé jedno procento jejich produkce. Clo 25 procent bude znamenat zdražení těchto přímo dovážených dílů o zhruba dvě miliardy korun ročně. Clo 25 procent na autodíly platí od soboty, na dovoz celých automobilů jej USA uplatňují už od začátku dubna.



Americký prezident Donald Trump neodvolá Jeroma Powella z funkce předsedy centrální banky (Fed) před koncem jeho funkčního období v květnu 2026. Řekl to v rozhovoru vysílaném v neděli na televizi NBC News, kde zároveň zopakoval výzvu, aby Fed urychleně snížil úrokové sazby. "No, měl by je snížit. A v určitém okamžiku to udělá. Raději by je nesnižoval, protože mě nemusí. Víte, on mě prostě nemá rád, protože si myslím, že je úplně zkostnatělý,“ řekl Trump podle agentury Reuters v rozhovoru, který byl natočen v pátek na Floridě.



Americký investor a filantrop Warren Buffett v sobotu na setkání s akcionáři své společnosti nečekaně oznámil, že na konci roku odejde do důchodu. Představenstvu společnosti čtyřiadevadesátiletý miliardář doporučí, aby ho na pozici generálního ředitele vystřídal Greg Abel, kterého si již dříve vybral za svého nástupce. Už letos v únoru legendární investor oznámil, že letošní květnové setkání akcionářů, na které se obvykle sjíždějí desetitisíce lidí, bude kratší. To podle agentury AP mohlo být dáno právě jeho věkem. Muž, který v čele firmy stojí 60 let, poslední dobou používá při chůzi hůl.



Evropské akcie v prvních čtyřech měsících roku vesměs rostly, zatímco americké indexy propadly. Širší americký index S&P 500 odepsal přes pět procent, index technologických akcií Nasdaq Composite téměř deset procent. Index Euro STOXX 50 si naopak připsal pět procent a německý DAX rostl o více než 12 procent. Ještě více stouply polské a české akcie, ukázaly burzovní statistiky.



Osm zemí ze skupiny OPEC+ tvořené členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojenci se dohodlo na dalším navýšení těžby od června, a to o 411.000 barelů denně. Producenti tak pokračují v postupném navyšování těžby. Naposledy ji zvýšili od května, rovněž o 411.000 barelů denně. V prosinci 2024 se státy dohodly, že budou postupně navyšovat těžbu.