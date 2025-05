Legendární investor Warren Buffett míří do penze. Nahradí ho Greg Abel

Na poslední minutu setkání s investory si legendární Věštec z Omahy nechal zprávu, kterou překvapil všechny své fanoušky a částečně i kolegy. Po šesti dekádách v čele firmy Buffett oznámil, že na konci letošního roku odejde do penze. V roli CEO ho nahradí Greg Abel.

Greg Abel sdílí podle Buffetta hodnoty Berkshire a ví, že když někdo začne klamat akcionáře, tak nakonec oklame i sám sebe. „Greg bude úspěšnější, než jsem byl já,“ řekl Buffett a dodal, že pokud by řekl opak, tak by mu asi narostl nos.

„Myslím si, že je správný čas, aby se na konci roku Greg stal výkonným ředitelem firmy,“ řekl Warren Buffett. Oficiálně byl Abel jako příští šéf Berkshire potvrzen na nedělním zasedání představenstva. O plánu Buffetta zařadit tento bod věděli z členů vedení jen jeho děti Howard a Susie.

První akcie koupil Buffett již v 11 letech. Následně ho během studií na Columbia University formoval známý hodnotový investor Benjamin Graham. Jeho strategie spočívala v hledání společností, jejichž vnitřní hodnota je vyšší než tržní ocenění.

V roce 1956 pětadvacetiletý Buffett založil investiční společnost Buffett Partnership se základním kapitálem 105 tisíc dolarů. Jmění se mu podařilo rychle rozšiřovat, když v roce 1965 koupil textilní společnost a o dva roky později pojišťovnu National Indemnity. Na konci 60. let Buffett chod investiční společnosti ukončil a začal se plně věnovat řízení , kterou z textilní společnosti přetvořil do dnešní podoby.

V současné době má tržní kapitalizaci téměř 1,2 bilionů dolarů a hotovost ve výši 335 miliard. V akciovém portfoliu hrají prim stále akcie Applu se zastoupením 28 procent. Mezi největší pozice dále patří , , , nebo ropná společnost .

Další část majetku firmy tvoří dceřiné společnosti, které Berkshire přímo vlastní. Mezi nejznámější patří pojišťovna Geico, železnice Burlington Northern Santa Fe, letecká společnost Net Jets a výrobce sladkostí See’s Candies.

Důležitou součástí konglomerátu sídlícího v Omaze je skupina energetických firem sjednocených ve struktuře Energy. Základní kámen energetického byznysu položil Buffett na konci 90. let nákupem Mid-American Energy, jejímž prezidentem byl právě Greg Abel.

Nástupce legendárního investora se podílel na nejdůležitějších akvizicích energetické divize Berkshire. Ty vedly ke vzniku společnosti, na které jsou závislé domácnosti v Iowě a Nevadě. Společnost také provozuje 14 tisíc mil dlouhou síť plynového potrubí z Texasu do Michiganu.

Společně s Energy rostl také Greg Abel a i přesto, že mu Buffett zpočátku příliš nevěřil, prokázal svoje kvality a v roce 2018 se stal místopředsedou představenstva Berkshire. Od jeho povýšení provozní zisk nepojišťovní části Berkshire, za kterou je Abel zodpovědný, na 22 miliard dolarů. O tom, že se Abel stane nástupcem Warrena Buffetta se pak mluvilo již v roce 2021.

Co se od nástupu Grega Abela očekává?

Žádné výrazné změny se do konce roku neočekávají. Nicméně role Buffetta už by měla být minimální. Pravděpodobně bude plnit podobnou úlohu, jakou pro Buffetta plnil jeho dlouholetý přítel Charlie Munger, který v roce 2023 zemřel.

Spekuluje se, že od příštího roku by mohla Berkrshire pod Abelovým vedením začít vyplácet dividendu. I přes rekordní výši hotovosti na účtech se Buffett nyní i v minulosti vyplácení dividendy vyhýbal. Podle něj je lepší, pokud je volná hotovost v jeho rukou než v rukou akcionářů.

Abel zároveň nemá příliš zkušeností v oblasti investování na kapitálových trzích. „Greg je lídr celé společnosti, nemá na starosti investice,“ řekla Alice Schroeder, autorka Buffettova životopisu The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life. Akciové a dluhopisové portfolio budou tak mít na starosti pravděpodobně Ted Weschler a Todd Combs, který momentálně dohlíží na pojišťovnu Geico.

Zdroj: Bloomberg, CNBC