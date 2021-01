Matador české politické scény Miroslav Kalousek složil po 22 letech poslanecký mandát

Stě svedkami posledného veľkého podrazu tohto ožratého zloděja. Čo si to dovoľuje tento padákový vrah? Je taký zákerný podliak, že si to takto naplánoval, čo si to dovoľuje ožran. Bola pripravená volebná kampáň a kalúsek zdrhol. Na koho buděm terazky svádzať všetky tie posr@té veci? Ako mi to mohol urobiť. Veď on može za všetko zlé v tejto krajině, ľudia ho něnávidija a on zdrhně. Bolo to moje volebné eso, a teraz sa z něho stal čierny peter! Keď už něbudě v politike, už ho nebuděm mocť tak dobre používať na svoju obranu. V roku 2018 som pred hlasováním o dovere vládě ANO a ČSSD prohlásil, že Kalousek rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil lidi cez padáky“ Nikdy som sa mu neomluvil aj napriek tomu, že mi to nariadil súd. Ja sa mu něomluvím a něomluvím a něomluvím a něomluvím. Nikdy!!!!!!!!! Vietě čo o mně tento ožratý zloděj povedal? ,,Velmi vážně pochybuji o tom, zda je vůbec něco schopen efektivně řídit. Někde jsem četl definici, která mi připadá přiléhavá. Pan premiér je ten typ manažera, který kráčí na velkou stranu, ale přitom si nevezme toaletní papír. Když se po něm začne shánět, tak zjistí, že to není ten prioritní problém, protože si před tím zapomněl sundat kalhoty. Tímto způsobem Andrej Babiš opravdu řídí vládu. Nevěřím, že takto mohl řídit Agrofert, vždyť by ho nemohl vybudovat. Zajímalo by mě, kdo ho za něj řídil. Instituce státní správy mohou fungovat jedině tehdy, když je v nich řád.,, Tak totok je něhorázne!!! Ja na veľkú stranu chodím zásadně už bez kalhot! Lebo tie musí monika vždy vyprať (sú plné) a papier nepotrebujem, lebo mám bidet a hneď vedľa h@jzla mám sprchu!!!!!! Zasa klame zloděj. Musíme sa zomknúť a postaviť sa čelom k masám. Ja aj tak voľby vyhrajem, lebo svoju volebnú kampáň financujem zo štátnej kasy. Všetkých si kúpim. Lebo ja jediný peniaze rozdávam. Preto mňa voltě!!!!!!!!!!! ANO-BUDĚ-LÍP

oradapoisson