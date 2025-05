Rozbřesk: Proč se akcie vrací na úrovně před “dnem osvobození” a je to udržitelné?

Americké akciové trhy jako by se srovnaly s celní ofenzivou oznámenou Donaldem Trumpem v “den osvobození” - hlavní akciové indexy jsou zpět nedaleko úrovní z počátku dubna. Znamená to, že je vyhráno a “jede se dál”? Bohužel ne. Akciové indexy v posledních dvou týdnech těžily z kombinace několika příznivých faktorů, které se mohou v průběhu nadcházejících týdnů vyčerpat.



Za prvé, lepší než očekávaná výsledková sezóna amerických společností za první kvartál. Dosavadní výsledky (reportovalo zhruba 70 % společností) ukazují na růst zisků o 12 % (oproti očekávání 6 % na začátku výsledkové sezóny). Příjemný pohled na bilanci a výsledky amerických podniků tak otupil strach z počátku dubna a přispěl k zastavení akciových výprodejů. Jedná se však do značné míry o “stará čísla”, čemuž odpovídá i to, že naprostá většina reportujících společností rozebírala v hovorech s analytiky nejistotu spojenou s novými cly a zhruba čtvrtina z nich dokonce scénáře pro eventuální americkou recesi.



Za druhé, dalším úlevným faktorem posledních dvou týdnů byla makro-čísla jak z USA, tak z Evropy. První ochutnávka dubnových podnikatelských nálad sice ukazuje na horšící se hodnocení zahraničních zakázek, ale celková nálada v průmyslu se zatím prakticky nezhoršila, a to jak v USA, tak v eurozóně. Může to být do značné míry dáno tím, že start průmyslu do nového roku byl slušný a v dubnu zatím efekt cel v dodavatelských řetězcích jednoduše nebyl cítit. To se může změnit, a to zejména na trase Čína-USA, kde jsou v platnosti vzájemná cla ve výši prakticky znemožňující zahraniční obchod (výrazně přesahující 100 %). Plavba nákladní lodi z Číny do USA však může trvat až 40 dní a americký byznys ani spotřebitel tak plnou sílu výpadků čínských subdodávek zatím nepocítil. Ve druhé polovině dubna jsme však již viděli pokles nových objednávek nákladních lodí na trase z Číny na západní pobřeží USA skoro o 50 % (meziročně). Nálada se tedy může rychle měnit.



A za třetí, Donald Trump (zřejmě i pod tlakem okolí) začíná trochu obrušovat svoji proti-obchodní rétoriku a nepřichází zatím s novou celní ofenzivou. Naopak uděluje výjimky z plošných cel (americký automotive, elektronika z Číny) a hovoří o pokroku v jednáních s Čínou. Trhy tak nabyly dojmu, že de-eskalace obchodní války s Čínou je na spadnutí a další eskalace je v zásadě “mimo hru”. To může být až příliš optimistické čtení dnešní situace. Podle zpráv z Číny zatím žádná vážnější jednání neprobíhají. Čínskou prioritou je, zdá se (na rozdíl od EU), snaha nevyjít ze střetu super-velmocí jako ta “slabší”, a nechce tak Donaldu Trumpovi nabízet jako první ústupky ani iniciovat start jednání. V takové atmosféře může být de-eskalace obchodního napětí mezi Čínou a USA velmi složitá. A pokud přetrvají vzájemná cla na velmi vysokých úrovních (vyšších než 50 %), roste pravděpodobnost, že Donald Trump nakonec bude muset zvážit další navýšení cel na nejbližší obchodní partnery Číny (Vietnam a Thajsko), které by se jinak jednoduše staly překladištěm pro zboží “made in China”.



TRHY



Koruna

Česká koruna těžila ke konci uplynulého týdne z dozvuku relativně konzervativních komentářů z ČNB a dobrých výkonů amerických akciových trhů.



V tomto týdnu bude ústřední událostí zasedání centrální banky. Předpokládáme pokles sazeb o 25bps a následně konzervativní komentáře ukazující na možnost delší stability úrokových sazeb. To by korunu nemělo ve finále výrazněji překvapit a její další pohyb bude záležet na vývoji globálního obchodního napětí.



Eurodolar

Po slabém výsledku HDP si americké trhy viditelně ulevily, když dubnová data z trhu práce byla relativně příznivá (což ovšem dolar ocenil jen na krátko). Pracovních míst za duben přibylo 177 tisíc místo očekávaných 138 tisíc. Tuto dobrou zprávu ovšem trochu tlumí citelná revize března směrem dolů na 185 tisíc. Solidní situaci potvrzuje průzkum v domácnostech, který kromě slušného zvýšení zaměstnanosti konstatuje stagnující míru nezaměstnanosti na úrovni 4,2 pct a mírně vyšší míru ekonomické aktivity. Mzdy byly o trochu horší, když se vrátily ke slabšímu 0,2procentnímu meziměsíčnímu růstu. Meziroční tempo zůstává na 3,8 procentech a celkový objem mezd zrychlil na meziročních +5,3 %.



Tento týden bude primárně o středečním zasedání Fedu, ale ještě předtím bude eurodolar monitorovat výsledky podnikatelské nálady v americkém sektoru služeb (index ISM).