PIMCO: Přichází změna investičního paradigmatu, posun k novému ale bude trvat dlouho

Pramol Dhawan ze společnosti PIMCO hovořil na CNBC o změně investičního paradigmatu. Doposud totiž hrál významnou roli „soustavný monotonický růst dolaru“. Šlo o prostředí, kdy Američané dosahovali vysokých rozpočtových deficitů a zbytek světa jim rád půjčoval. To táhlo nahoru americkou měnu a ceny dolarových aktiv. Poté, co Donald Trump oznámil zavádění cel, se ale situace výrazně změnila.



Dhawan míní, že nyní se situace mění, dolar oslabuje a ve stejnou dobu klesají ceny amerických aktiv. Podle něj jde o historicky velmi výjimečný jev, který je velmi bolestivý pro zahraniční investory, protože jejich ztráty jdou u amerických aktiv ze dvou směrů – jednak klesají jejich ceny a zároveň oslabuje samotný dolar. Namístě je tedy diverzifikace a rozvíjející se trhy jsou podle experta mezi atraktivními aktivy, protože zde lze nalézt „silné rozvahy a fundamentálně jde o přeprodané aktivum“.



Nové investiční paradigma se bude rozvíjet jen pomalu. Dhawan připomněl počátek osmdesátých let či vývoj po roce 2000, kdy se nejdříve o nových paradigmatech a změnách prostředí jen hovořilo, ale investoři jim fakticky nepřikládali takovou váhu. Podobné to může být nyní a posun směrem k novým alokacím aktiv na světových trzích může trvat řadu let. Na otázku týkající se konkrétně atraktivity Mexika expert uvedl, že v případě pokračujících vysokých cel bude slabá americká i čínská ekonomika a dolů potáhnou i tu mexickou. Pokud by se cla ale vrátila na nějaké rozumné úrovně, Mexiko by mělo být dál zemí, která bude těžit z vývoje v USA jako nízkonákladová země.



U Číny trhy podle experta čekaly výrazné oslabení měnového kurzu. To by bylo reakcí na Američany zaváděná cla a pomohlo by to čínským vývozcům eliminovat jejich dopad. Nicméně čínská vláda se tímto směrem nevydala, podle investora postupuje „velmi strategicky“ a šla cestou velké fiskální stimulace. K tomu se přidává „určitá monetární stimulace“. Celkově má přitom Čína pro fiskální expanzi velký prostor a její současné kroky mohou omezit dopad cel na její ekonomiku a růst. Nicméně úplnou imunitu vůči tomu, co se děje v oblasti obchodu a cel, země získat nemůže. Pokud tedy budou obchodní spory přetrvávat, „poškodí to obě strany,“ tedy Čínu i USA.



