Patria aktualizuje cílovou cenu pro Erste Bank, ČEZ prodal 80% podíl v Elektrárnách Dukovany II a Čína chce jednat s USA

Patria vydala novou cílovou cenu a doporučení pro . prodal svůj 80% podíl v Elektrárnách Dukovany II za 3,6 miliardy Kč. Čína zvažuje obchodní jednání s USA. Akcie Applu a Amazonu po výsledcích klesly. USA by mohly uvolnit pravidla pro prodej produktů Spojeným arabským emirátům. Marco Rubio bude prozatímním poradcem pro národní bezpečnost po personální rošádě v důsledku aféry „Signalgate“. A dnes vyjdou čísla o zaměstnanosti v USA a PMI v Evropě. Futures jsou po optimismus ohledně jednání Čína-USA v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: DAX +1,2 %, FTSE 100 +1,0 % a Euro Stoxx +1,0 %.



Po zveřejnění výsledků za 1Q25 jsme aktualizovali naši cílovou cenu a investiční doporučení na tuto akcii s ohledem na změny v našem finančním výhledu a odhadovaných valuacích. Pro potvrzujeme naše doporučení 'Akumulovat' a stanovujeme novou 12měsíční cílovou cenu na 71 EUR (oproti předchozím 58 EUR). Naše nová cílová cena naznačuje 20% růst ceny akcie. Udržitelný dvouciferný ROTE (cca 15 % v letech 2025-26) ve střednědobém horizontu podporuje růst čistého úrokového výnosu v nízkém jednociferném tempu, odolný růst poplatků, kontrolované náklady (2025-26E C/I <50%) a náklady na riziko pod normalizovanými úrovněmi.



ČEZ oznámil prodej 80% podílu v Elektrárnách Dukovany II (investor do jaderných elektráren v Dukovanech) za 3,6 miliardy Kč. Předchozí odhady uváděly náklady spojené s jaderným tendrem ve výši 4,5-5 miliard Kč, takže cena je v souladu s očekáváním. Tento prodej se v posledních měsících očekával, když média spekulovala, že překročení nákladů na jaderné projekty by mohlo zatížit dluhovou úroveň . I když prodej expozici snižuje, stále existují obavy, zda ponechaný 20% podíl nemůže představovat významné riziko pro jeho rozvahu. Část investorů může také vidět tento krok jako odstoupení státu od myšlenky převzetí . Nicméně s blížícími se volbami může strana ANO nadále prosazovat narativ znárodnění . Smlouva s KHNP má být podepsána 7. května.



Dnes je poslední den, kdy se obchoduje s nárokem na dividendu. V pondělí se bude obchodovat již bez nároku na dividendu.



Čína zvažuje možnost obchodních jednání s USA, což podpořilo futures v Evropě i náladu v Asii. A také Japonsko očekává zrychlení jednání s Washingtonem, kdy usiluje o červnovou dohodu. Japonský ministr financí mezitím uvedl, že holding amerických dluhopisů by mohl být v jednáních silnou kartou.



Akcie společnosti po výsledcích klesly, když prodeje v Číně nedosáhly na odhady a firma uvedla, že v aktuálním čtvrtletí očekává o 900 milionů dolarů vyšší náklady kvůli clům. V rámci globálního posunu dodavatelského řetězce plánuje společnost letos koupit z USA více než 19 miliard čipů. A také akcie Amazonu klesly poté, co varoval, že se připravuje na náročnější obchodní klima.



Marco Rubio bude působit jako prozatímní poradce pro národní bezpečnost poté, co Donald Trump odstavil Mika Waltze v důsledku aféry „Signalgate“ z března, když byly uniklé citlivé informace z vládního skupinového chatu na aplikaci Signal. Rubio si ponechá svou funkci ministra zahraničí, zatímco Waltz byl nominován na velvyslance USA při OSN.



Americká výrobní aktivita se v dubnu snížila nejvíce za pět měsíců poté, co slabé objednávky a dopady Trumpových cel (a odvetných opatření ze zahraničí) vedly k nejstrmějšímu poklesu produkce od roku 2020. Ceny vstupů se mírně zrychlily, objednávky klesají již třetí měsíc a nevyřízené objednávky se zmenšují stále rychleji.



USA zvažují, že uvolní pravidla pro omezení prodejů produktů Spojeným arabským emirátům. Ačkoli oficiálně nebylo nic rozhodnuto, říká se, že Trump by mohl během své nadcházející cesty do Perského zálivu oznámit zahájení prací na bilaterální dohodě o čipech. Jednání o úpravě omezení čipů s umělou inteligencí pro Spojené arabské emiráty nabírají na obrátkách jak na ministerstvu obchodu, tak v Bílém domě.



Dnes vyjdou čísla o zaměstnanosti v USA a ekonomové předpovídají, že by se nábor zaměstnanců v dubnu mohl zmírnit, přičemž v nadcházejících měsících se očekává prudší zpomalení. Dopoledne vyjdou v Evropě ukazatele ekonomické aktivity PMI.