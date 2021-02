Wall Street zahájil týden strmým růstem

Dnešní obchodování v USA přineslo na trhy další růst, poměrně výrazný růst, pokud budeme brát v potaz absenci poztivních zpráv, které by mohly takový růst ospravedlnit. Ovšem není se pravděpodobně čemu divit, neboť na trhu je obrovské množství peněz a akcie jsou stále jednou z mála možností, kam investovat se slušným potenciálním výnosem. Trhy se dnes upínaly hlavně k naději ohledně koronakrize. V New Yorku bylo dnes poprvé od prosince hlášený ch méně než 10 000 nově nakažených a slíbil dodat 2 miliardy vakcín do konce tohoto roku. Zdá se tedy, že trh vidí situaci jako ideální podhoubí pro další růsty, neboť situace by se mohla v průběhu roku zlepšit a rozvolňování přitom nabírá na obrátkách, co víc si přát? Je třeba ale vnímat i druhou stranu mince a tou je poměrně vysoká valuace mnoha akcií a to může přinést zvýšenou volatilitu v případě novývh negativních zpáv.

Jednoznačným vítězem dne byl technologický sektor (Apple +1,6 %, Alphabet +3,6 %, +3,3 %, +4,3 %, +1,4 %). A jsou to pravděpodobně i sázky na dobré čtvrtletní výsledky právě velkých technologických společností, které dnes pomohly těmto titulům k tak výrazným růstům. Již zítra ohlásí své zisky společnosti jako Alphabet (Google), nebo .