Michele z JPMorgan: Zapomeňte na bubliny a svezte se na rally

Bob Michele má špatnou zprávu pro všechny na Wall Street i mimo ni, kteří varují před bublinami na aktivech: čeká nás další úvěrová euforie. Tento hlavní investiční ředitel společnosti Asset Management sází na stále intenzivnější rally napříč prašivými dluhopisy, dluhy rozvíjejících se trhů a rizikovými bankovními cennými papíry, protože se blíží nový stimul.

Podle Micheleho klesnou průměrné spready amerických neinvestičních dluhopisů na 300 bazických bodů a v průběhu příštího roku by mohly otestovat minima před finanční krizí na 250 bazických bodech. Místo toho, aby si dělal starosti z našponovaných valuací, říká klientům, aby rally využili a přehlušuje tak varování, že je trh přehřátý.

"Někteří chtějí čekat, až dojde ke smysluplné korekci. Stále jim říkám, že všichni na této planetě čekají na to, až se to stane,“ uvedl Michele v rozhovoru. "Valuace zabírají čas a úsilí každého. Nikomu se na těchto úrovních nelíbí. Ale to je realita.“

Rally vede k obavám od Wall Street až po Washington z toho, že astronomické zisky zašly až příliš daleko a že investoři jsou lhostejnější než před prasknutím dot-com bubliny. Minulý týden se do debaty vložil Mezinárodní měnový fond a varoval, že riziková aktiva jsou nadhodnocená a že tu není polštář tlumící negativní překvapení. Ale vzhledem k tomu, že centrální banky po celém světě vlévají na trh biliony a fiskální stimuly se snaží podpírat hospodářské oživení, není tu podle Micheleho důvod se nyní držet mimo trh.

Michele naskočil do obchodů sázejících na reflací brzy, přerotoval do podnikových dluhopisů a dluhu rozvíjejících se trhů navázaných na růst už loni. Sázky na aktiva spojená s růstem a inflací se letos stávají nejžhavějšími obchody. Modrá vlna amerických demokratů navíc zajišťuje ještě snazší přechod k balíčku pandemické pomoci Joea Bidena.

Michele odhaduje další růst sazeb Fedu až v roce 2023, kdy zrychlení inflace a růstu vrátí tuto centrální banku zpět na cestu utahování. Do té doby neúnavný stimul (kterému říká „Moderní monetární teorie na steroidech“) vytvoří dokonalou kulisu pro riziková aktiva.

"Reflační obchody mají stále ještě hodně prostoru," podotkl. "Centrální banky tisknou každý den více peněz a tyto peníze se dostanou na trh. To se jen tak nezastaví.“

Zdroj: Bloomberg