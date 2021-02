Gates: Pokud nejste nejbohatší na světě, nekupujte bitcoiny

Po nárůstu o více než 400 % za poslední rok se bitcoin stává čím dál mainstreamovějším aktivem a všichni, včetně významných investorů a tvůrců politik, o něm mluví. K jeho velkým podporovatelům patří Elon Musik, ale pokud nejste nejbohatším člověkem na světě, neměli byste bitcoiny nakupovat, domnívá se Bill Gates, třetí nejbohatší člověk na světě. A dlouholetý obchodní partner Warrena Buffetta Charlie Munger se nechal slyšet, že žádné bitcoiny nikdy kupovat nebude.

Pro Gatese není bitcoin něco, co by měli investoři nakupovat - navíc je špatný pro životní prostředí, vzhledem k tomu, že jeho těžba vyžaduje hodně energie.

"Elon má spoustu peněz a je velmi sofistikovaný, takže si nedělám starosti s tím, že jeho bitcoiny budou tak nějak náhodně stoupat nebo klesat," řekl Gates v rozhovoru s Emily Chang na Bloomberg Television. "Myslím si ale, že se do těchto mánií dostávají lidé, kteří nemusí mít tolik peněz nazbyt. Mojí obecnou myšlenkou je, že pokud nemáte tolik peněz jako Elon, měli byste si pravděpodobně dávat pozor.“

Musk, který podle indexu Bloomberg Billionaires nashromáždil hodnotu 189,6 miliard dolarů, je vášnivým zastáncem bitcoinů - natolik, že cenu tohoto tokenu ovlivňuje. Bitcoin po investici Tesly tento měsíc prudce vzrostl až o 76 % a následně se propadl o 13 % poté, co Musk zatweetoval, že se mu ceny kryptoměn opravdu „zdají vysoké“.

— Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2021

Charlie Munger, místopředseda a dlouholetý obchodní partner Warrena Buffetta, se staví jasně proti raketovému růstu cen akcií Tesly i šílenství na bitcoinu. Na otázku, zda je podle něj bláznivější bitcoin za 50 000 USD nebo hodnota (EV) Tesly ve výši 1 bilionu USD, řekl: „No, mám stejný problém jako kdysi Samuel Johnson, když dostal podobnou otázku a řekl ‚Nemohu rozhodnout o pořadí priorit mezi blechou a vší,‘ a ohledně těchto možností mám stejný názor. Nevím, co je horší.“

Akcie společnosti loni vzrostly o 743 %, i když letos jsou už o 3% níže. Její tržní kapitalizace je přibližně 689 miliard dolarů. Bitcoin v uplynulém týdnu narostl na více než 50 000 USD poté, co oznámila, že koupila kryptoměnu v hodnotě 1,5 miliardy USD.

"Takže si nemyslím, že bitcoin skončí jako prostředek směny pro celý svět. Je příliš volatilní, aby sloužil jako prostředek směny. Je to vlastně druh umělé náhrady za zlato. A protože nikdy nekupuju zlato, nikdy nebudu kupovat ani bitcoiny.“ A doporučuje ostatním, aby se řídili jeho praxí, a to zejména začínajícím investorům. Ty jsou podle něj lákáni do obchodní bubliny prostřednictvím aplikací, jako je Robinhood.

Debata o bitcoinech není nic nového. Ministryně financí Janet Yellenová, další dlouholetá skeptička, na začátku tohoto týdne na konferenci uvedla, že bitcoin je „extrémně neefektivní způsob provádění transakcí“.

Ale s tím, jak stále více společností začíná přijímat bitcoiny (mezi posledními PayPal Holdings, a MasterCard), dosahuje tento token čím dál širšího přijetí. Centrální banky včetně Fedu a ECB studují možnosti digitalizace svých vlastních měn a společnosti jako Fidelity Investments spouštějí fondy, které umožňují investorům přidávat kryptoměny do svých portfolií. Zdá se, že debata o bitcoinech není zdaleka u konce.



Zdroj: Bloomberg, CNBC