Ekonomika USA rostla koncem roku mírně rychleji, než se čekalo

Ekonomika Spojených států rostla koncem loňského roku o něco rychleji, než se původně čekalo. Hrubý domácí produkt (HDP) se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil v celoročním přepočtu o 4,1 procenta, zatímco první rychlý odhad z konce minulého měsíce počítal s růstem o čtyři procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. Tempo růstu výrazně zpomalilo z rekordních 33,4 procenta ve třetím čtvrtletí.



Zpřesněný údaj za čtvrtletí neměl dopad na celoroční výsledek. Ministerstvo tak potvrdilo, že za celý loňský rok, který výrazně zasáhla pandemie nemoci covid-19, největší ekonomika světa klesla o 3,5 procenta. To bylo nejvíce od roku 1946.



V letošním roce však ekonomové čekají výrazné oživení za pomoci dalších vládních stimulačních opatření, očkování a pokračujícím nízkým úrokových sazbám. V prvním čtvrtletí by tak ekonomika mohla růst až devítiprocentním tempem a za celý rok o šest procent. To byl byl nejrychlejší růst od roku 1984, uvedla agentura AP.



Dnešní zpráva ministerstva práce také ukázala, že méně Američanů podalo minulý týden žádost o podporu v nezaměstnanosti. Za týden do 20. února jich bylo zhruba 730.000, o týden dříve 841.000. Analytici v anketě agentury Reuters čekali snížení počtu nových žadatelů na 838.000. Výhled trhu práce pro nejbližší období však zůstává nejasný kvůli zimním bouřím, které v polovině tohoto měsíce způsobily katastrofu v jižních regionech.



Americké akcie začaly v reakci na statistiku růst. Futures na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 tak zmírnily ztráty, zatímco futures na Dow Jonesův index přešly ze ztrát do zisku.