Rizikem akciové rally mohou být sázky na růst inflace

Poprvé po dlouhé době se na Wall Street debatuje o tom, kdy by mohly akcie začít pociťovat žár reflačních signálů na trhu dluhopisů. Růst cen ropy a sázky na nové americké stimuly ženou tržní inflační očekávání poblíž maxim z roku 2013.

Prozatím mají obchodníci, kteří navyšují své sázky na akcie na rekordní úrovně, ideální podmínky. Před nimi se rýsuje výhled na oživení po pandemii, které zvýší společnostem zisky. Ale nedávné výprodeje benchmarkových nominálních dluhopisů však investorům připomínají, že rychlejší ekonomický růst přináší také riziko vyšších zápůjčních nákladů. Stratégové od Jefferies až po již obracejí pozornost na další kapitolu napjatého vztahu mezi dluhopisy a rizikovými aktivy.

"Vzhledem k tržním cenám bude pravděpodobně při tomto vývoji dlouhodobý růst a drahé akcie s vysokou ziskovostí pod tlakem," řekl Jim Solloway, hlavní tržní stratég v oddělení pro správu investic u SEI Investments.

Neuspokojivá americká data o změně pracovních míst, která byla zveřejněna v pátek, jsou brána jako další znamení, že prezident Joe Biden bude prosazovat svůj stimulační balíček. Ministryně financí Janet Yellen v neděli přilila olej do reflačního ohně, když prohlásila, že se USA mohou s dostatečnou fiskální podporou vrátit v roce 2022 k plné zaměstnanosti. To dohromady poslalo výnosy dluhopisů na celém světě v pondělním obchodování nahoru, než se při seanci v New Yorku vydaly opačným směrem. Akciový index S&P 500 vzrostl o 0,7 % na historické maximum.

Analytici UBS Group vidí jako práh bolesti u akcií 10letý výnos dluhopisů ve výši 2 %. To je od současné úrovně kolem 1,17 % ještě dlouhá cesta, zvláště když akomodativní Fed omezuje sazby. Jsou tu ale důvody k obavám, že vyšší sazby podkopají alokace do akcií. Momentálně má více než 60 % konstituentů z S&P 500 dividendový výnos nad 10letým výnosem státního dluhopisu. Pokud ten ale poroste na 1,75 %, jak se očekává, klesne tento počet na pouhých 44 %, varují stratégové .

Dalším způsobem, jak posoudit relativní přitažlivost akcií, je rozdíl mezi výnosem S&P 500 a 10letými výnosy státních dluhopisů. I když se od roku 2018 zúžil na minimum, je s 2 procentními body stále značně nad dlouhodobým průměrem. Rychlejší růst zisků, který podporuje tučnější výplaty akcionářům, by mohl převážit nad brzdou v podobě vyšších výnosů dluhopisů. Mezi společnostmi, které vykázaly ve čtvrtém čtvrtletí zisk, jich podle Jefferies 81 % překonalo odhady. "Vyšší výnosy nezpůsobí nižší ceny akcií, pokud se zisky budou stejně rychle revidovat směrem nahoru,“ komentovali stratégové pod vedením Seana Darbyho.

Další tlak, který je třeba vzít v úvahu, jsou úrokové sazby očištěné o inflaci, které od pandemie zaznamenaly velký pokles a poháněly akcie během recese k vyšším cenám. Při nedávném propadu na dluhopisech, který byl převážně způsoben vyššími inflačními očekáváními, reálné sazby tolik neklesly. To je pro investory do akcií dobrá zpráva. „Zlepšení očekávání růstu často koresponduje s vyšší inflací odvozené z 10letých dluhopisů, vyššími očekávanými zisky a zlepšením sentimentu investorů, což převáží nad vyšší diskontní sazbou,“ napsal v neděli tým analytiků GS vedený Ryanem Hammondem.

Lepší ekonomická očekávání obvykle pomáhají sektorům citlivějším na hospodářský cyklus, jako jsou banky a komodity, které většinou spadají do kategorie hodnotových akcií. Stratégové z radili klientům, aby přidali do svého portfolia akcie domácího hodnotového sektoru jako finance a telekomunikace.

Když úrokové sazby rostou, investoři také obvykle upřednostňují krátkodobé peněžní toky nabízené těmito cyklickými akciemi spíše než akcie se sekulárním růstem (jako je Big Tech), protože jejich dlouhodobé zisky jsou diskontovány vyššími sazbami. Přesto jsou tyto firmy s obrovskou valuací v tomto cyklu v bojové formě. Nasdaqu 100 se podařilo těsně porazit Russell 3000 od té doby, co se výnosy dluhopisů od začátku srpna zdvihají z minim. Takže i když technologie patří do stylu investování do růstových titulů, kterému se tolik nedaří, když rostou sazby, stratégové Goldmanů tvrdí, že v dnešní době může být tato skupina výjimkou z pravidla.

Zdroj: Bloomberg