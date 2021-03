Avast prodává byznys pro rodičovskou kontrolu mobilů za 66 milionů USD

Softwarový vývojář Smith Micro Software přebírá byznys Avastu pro kontrolu mobilních zařízení v rodině Family Safety Mobile za 66 milionů dolarů. Dohoda by měla být dokončena v polovině dubna tohoto roku.



„Akvizice zahrnuje portfolio Avastu sestávají ze služeb rodičovské kontroly včetně lokačních prvků, filtrování obsahu a řízení doby strávené na mobilním zařízení,“ uvedly obě společnosti v prohlášení, zveřejněném v pondělí večer.



Nástroje pro rodičovskou kontrolu prodával většinou prostřednictvím cross sellu skrze operátory, což „bylo v průběhu roku náročné“, a letos se zlepšení podle skupiny nerýsovalo.Avast se pro prodej hůře performujícího byznysu do rukou specializované společnosti, jako je Smith Micro, mohl rozhodnout z toho důvodu, že tato firma coby „jeden z předních dodavatelů softwaru pro bezpečné použití mobilů v rodinách pro mobilní operátory“ dovede lépe vytěžit hodnotu, uvedl k transakci analytik Patria Finance Martin Cakl.„Vzhledem k faktu, že segment rodičovské kontroly narážel na obtíže, prodejní cena není nikterak vysoká, ale není ani nevýhodně nízká, divizi prodal za přibližně 6.6x EBITDA segmentu. Paradoxně očištěnému meziročnímu růstu nepřímého segmentu, kam divize patřila, odprodej pomůže, neboť očekával další pokles “Akcie Smith Micro, listované na burze Nasdaq , rostou v premarketu o 6,8 % poté, co včera při poklesu technologického indexu Nasdaq skoro 7 % ztratily. Od začátku roku přidaly zhruba 14,2 %. Akcie Avastu obchodované na pražské burze rostou o 1,4 %.

Pohled na historickou výkonnost akcií Avastu na pražské burze:

