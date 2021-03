Internetový prodejce módy Zalando více než zdvojnásobil zisk

Německý internetový prodejce oděvů Zalando v loňském roce více než dvojnásobil čistý zisk na 226 milionů eur (5,9 miliardy Kč). Firmě pomohla koronavirová omezení, která lidi donutila nakupovat přes internet. Společnost rovněž oznámila, že jejím cílem je na evropském trhu s módou, jehož hodnota činí 450 miliard eur, v dlouhodobém výhledu dosáhnout desetiprocentního podílu.



Společnost byla založena v roce 2008 a postupně přerostla v největšího evropského internetového prodejce oděvů. V letošním roce plánuje expanzi do šesti zemí, a to do Chorvatska, Estonska, Litvy, Lotyšska, na Slovensko a do Slovinska. V příštím roce pak do Maďarska a Rumunska.



Hrubý objem zboží, což jsou tržby uskutečněné na jejích internetových stránkách firmou nebo jejími partnery, loni vzrostl o 30,4 procenta na 10,7 miliardy eur. Do roku 2025 je cílem firmy hrubý objem téměř ztrojnásobit na 30 miliard eur. Počet aktivních uživatelů loni vzrostl o 25 procent na 38,7 milionu.



Zisk Zalanda v loňském roce podpořil pokles nákladných vratek zboží v době pandemie. Průměrná velikost objednávky po odečtení vráceného zboží se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila na 57,7 eura z 56,6 eura o rok dříve.