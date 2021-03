Samsung se přidává k varování o nedostatku čipů. Tři možnosti, jak se ke křemíkové krizi postavit

Společnost Samsung Electronics varovala, že se celosvětově potýká s dopadem „vážné nerovnováhy“ u polovodičů. Stává se tak největším technologickým gigantem, který vyjadřuje obavy z nedostatku čipů šířícího se i mimo automobilový průmysl. Společnost také zvažuje, že v letošním roce neuvede na trh svůj nový Galaxy Note, jeden z jeho nejprodávanějších modelů.

Ostatní průmysloví giganti od společnosti , přes Renesas Electronics, až po Innolux v posledních týdnech varovali před delšími než očekávanými deficity díky bezprecedentní poptávce během pandemie. tento týden uvedl, že přišel o produkci přibližně 100 000 automobilů po celém světě. V Severní Americe se nedostatek křemíku spojil s extrémním počasím a dolehl na produkci Motor a Motor.

„Světové výrobní kapacity čipů jsou jednoduše plně rezervované na několik měsíců dopředu a pro potřeby automobilek již není místo,“ napsal v komentáři pro Forbes analytik Patria Finance Ján Hladký. „Jejich pozice je zhoršena i tím, že jakkoli podíl elektronických komponentů na celkové hodnotě vozidla během posledních let vzrostl, automobilky pořád tvoří jen asi patnáct procent kompletní poptávky po čipech. To v překladu znamená, že stojí vždy až na konci fronty a jejich objednávky jsou odbavovány jako poslední.“

"V IT sektoru na celém světě existuje vážná nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou po čipech," uvedl Koh, který dohlíží na IT a mobilní divizi společnosti. "Navzdory obtížnému prostředí se naši obchodní vedoucí setkávají s partnery v zahraničí, aby tyto problémy vyřešili. Je těžké říci, jestli se problém s nedostatkem vyřeší na 100 %.“

„Přibližně 75 procent veškeré globální produkce je situováno v regionu východní a jihovýchodní Asie. Tchajwanská společnost TSMC je v této chvíli špičkou v oboru a v těsném závěsu ji následuje jihokorejský Samsung s trochu jiným zaměřením,“ uvedl analytik Ján Hladký.

„Spolu s příchodem lockdownů se velká část globální aktivity musela přesunout do digitální sféry, což samozřejmě znamenalo masivní skok v poptávce po čipech. Veškerá poptávka se ale kvůli zmíněné koncentraci výroby nahrnula do náruče několika výrobců, kteří sice chvatně zvedli investice do výroby, nicméně navýšení kapacit pár měsíců zabere,“ dodává Hladký.

Společnost Samsung, největší světový výrobce smartphonů, spolupracuje se zahraničními partnery na řešení nerovnováhy a odvrácení potenciálních překážek svého podnikání, uvedl spoluzakladatel firmy. Její akcie ve středu v Soulu klesly o 0,6 %, zatímco dodavatelé a asijští výrobci čipů, včetně Taiwan Semiconductor Manufacturing a SK Hynix, také poklesli.

Tvůrci čipů, jako jsou Samsung a TSMC, stojí v čele celosvětového úsilí o odstranění nedostatku dodávek polovodičů, základu pro nepřeberné množství spotřební elektroniky. Tento deficit způsobil uzavírky automobilových závodů po celém světě a nyní ohrožuje dodávky i dalších produktů. Zatímco korejská společnost je předním výrobcem křemíku na zakázku hned po TSMC, sama se spoléhá na externí dodavatele a výrobce určitých dílů, jako je správa napájení a rádiové čipy.

Větší než očekávaná poptávka po smartphonech během koronaviru také způsobila napětí u čipů Snapdragon společnosti , což jsou procesory pro mobilní zařízení. navrhuje čipy známé jako procesory aplikací, ale při jejich výrobě se spoléhá na Samsung a TSMC a kapacita tohoto tchajwanského výrobce čipů je omezená.

"Zúžená nabídka AP čipů od Qualcommu vyráběných společností TSMC ovlivňuje všechny kromě společnosti ," uvedl analytik společnosti Samsung Securities MS Hwang. „Osobní počítače budou brzy zasaženy kvůli nedostatku dodávaných integrovaných obvodů pro ovladače displeje a ziskovost u televizí bude zasažena rostoucí cenou LCD panelů.“

Produkce společnosti Samsung měla minulý měsíc také zásek. Její továrna v Austinu v Texasu, byla v únoru mimo provoz při celonárodními výpadku elektřiny a stále neobnovila plnou výrobu. Výsledný nedostatek ve výrobě vysokofrekvenčních čipů 5G by ve druhém čtvrtletí mohl snížit celosvětovou výrobu chytrých telefonů o 5 %, odhaduje výzkumná společnost Trendforce. Ale tento výpadek ovlivní spíše telefony a notebooky Samsung střední třídy více než jeho špičkové modely nebo serverové čipy, dodal Greg Roh, viceprezident HMC Securities.

"Pokud Samsung veřejně hovoří o budoucích produktech, pak víte, že křemíková krize je vážná," podotkl Avi Greengart, analytik a zakladatel konzultační společnosti Techsponential.

Nenasytný apetit

Automobilky zasáhla krize čipů nejdříve částečně kvůli špatnému plánování zásob a očekává se, že pouze v letošním roce přijdou o tržby za 61 miliard dolarů. Společnost Motor ve středu uvedla, že příští týden dočasně pozastaví část výroby ve většině závodů v USA a Kanadě, což prohlubující se krizi podtrhuje.

Někteří analytici tvrdí, že nedostatek by se mohl v nadcházejících měsících z většiny narovnat. Obavy však spočívají v tom, že nedostatečná nabídka v určitých segmentech (například u vyspělejších polovodičů, kde budování kapacity vyžaduje čas), by nakonec mohla přiškrtit širší průmysl spotřební elektroniky a zvýšit ceny, pokud bude přetrvávat.

Navíc poptávku pohání i nenasytný čínský apetit po čipech, částečně díky rychlému zotavení z pandemie, a hromadění zásob místních společností. Tržby v odvětví čipových technologií v této zemi vzrostly v roce 2020 o 18 % na 891,1 miliardy juanů, řekl ve středu na konferenci v Šanghaji předseda Čínské průmyslové asociace polovodičového sektoru Čou C'-süe.

V úterý se Hon Hai Precision Industry, která montuje většinu světových iPhonů, připojila ke sboru vedoucích pracovníků v tomto oboru a zdůraznila, že řešení nerovnováhy v poptávce a nabídce si vyžádá čas.

"Vidíme nedostatek, pociťujeme ho. Ale dopad pro většinu našich zákazníků není tak velký,“ řekl novinářům v Tchaj-peji předseda Hon Hai Young Liu. "Na určité zákazníky, kteří mají lepší než očekávané objednávky, to má určitý dopad. Velkým zákazníkům, kteří dobře plánují, kde nedochází k velkému nárůstu objednávek, se daří dobře.“

Koh uvedl, že Samsung se může rozhodnout, že během druhé poloviny roku 2021 nepředstaví svůj Galaxy Note, čímž přeruší několikaleté každoroční představení této značky. Série Note se podle odhadů IDC za poslední dva roky podílí zhruba 5 % na dodávkách smartphonů Samsungu, ale představuje značnou část příjmů, protože je jedním z nejdražších v nabídce.

„Řada Note je v našem obchodním portfoliu umístěna jako špičkový model,“ řekl. "Představit dva vlajkové modely za rok by mohlo být přítěží, takže vydání modelu Note ve druhém pololetí by mohlo být obtížné. Načasování spuštění modelu Note se může změnit, snažíme se vydat model Note příští rok.“

Tři možnosti

Jak se k tomu může postavit investor, ptá se v komentáři pro Forbes analytik Hladký. „První, co může udělat, je nakoupit akcie výrobců produkčních linek, ze kterých „sjíždějí“ samotné čipy. To jsou především nizozemské a americké a Lam Research. Ty jsou první v řadě, kdo pocítí další navýšení investic do výroby. Zároveň jsou to však dost cyklické tituly, což znamená, že investici je lepší rozdělit v čase, abychom netrefili vrchol a na první zisky nečekali zbytečně dlouho.“

„Druhou linii expozice tvoří samotní výrobci. Paměťové čipy navrhuje a vyrábí americká Technology, zmiňovaný tchajwanský výrobce TSMC je pak obchodován také na přístupnějším americkém trhu. Koupit se tam dá i jihokorejský Samsung, nicméně ten je jako konglomerát rozkročen do dalších odvětví, a není to tedy čistá polovodičová hra,“ dodává Hladký.

A jako poslední variantu nabízí analytik třetí linii, „kterou představují samotní prodejci finálních produktů. Mezi ně řadíme (grafické karty a procesory), Nvidii (grafické karty) a (procesory),“ uzavírá Hladký.





Zdroj: Forbes, Bloomberg