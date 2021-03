Renesas: Nedostatek čipů hrozí i v druhé polovině roku

Ředitel společnosti Renesas Electronics varoval, že globální nedostatek automobilových polovodičů může přetrvávat až do druhé poloviny roku. Připojil se se tak k dalším lídrům v tomto odvětví, kteří se připravují na to, že chybějící čipy budou brzdit výrobu automobilů a elektroniky i po konci léta.

Průmysloví giganti od společnosti až po společnost Innolux v posledních týdnech varovali před většími deficity, než se očekávalo, kvůli bezprecedentní poptávce během koronaviru po všem - od automobilů, přes herní konzole, až po smartphony. Společnost Renesas jede ve svých hlavních závodech na plnou kapacitu a snaží se poptávku uspokojit. Ale způsob, jak zjistit, kdy by se trh mohl vybalancovat, neexistuje, řekl pro Bloomberg News generální ředitel Hidetoši Šibata.

"Nabídka zůstane v první polovině roku omezená," uvedl tento týden Šibata. "A podle toho, jak to teď vypadá, bude tato situace pokračovat i do druhé poloviny (roku). Ale je to jen odhad.“

Tvůrci čipů, jako je Renesas a jeho partner Taiwan Semiconductor Manufacturing stojí v čele celosvětového úsilí o odstranění nedostatku v dodávce čipů, základního stavebního kamene u nepřeberného množství spotřebního zboží. Automobilky byly částečně zasaženy kvůli špatnému plánování zásob a očekává se, že pouze v letošním roce přijdou o 61 miliard dolarů v tržbách.

Někteří analytici tvrdí, že tento nedostatek by se mohl v nadcházejících měsících zmírnit. Obavy však spočívají v tom, že nedostatečná nabídka v určitých segmentech (například u vyspělejších polovodičů, kde budování kapacity vyžaduje čas) by nakonec mohla přiškrtit širší průmysl spotřební elektroniky a zvýšit ceny, pokud by bude přetrvávat i nadále. Polovodiče jsou nyní hlavní agendou od Washingtonu až po Brusel.

Technologies AG, dodavatel pro automobilky, je prvotřídním barometrem pro toto odvětví. Zhruba polovina jeho příjmů plyne z automobilových čipů a mezi své klienty počítá všechny hlavní automobilky, včetně Toyoty, Fordu a Nissanu. Přitom výrobu některých pokročilejších čipů také outsourcuje na TSMC, největšího smluvního výrobce na světě výrobce.

Závod s 200-milimetrovou linkou na jižním ostrově Kjúšú pracuje téměř na plný výkon, zatímco její 300-milimetrová továrna v Naka, severně od Tokia, jede na „plné obrátky“. Na každý 40-nanometrový mikrokontrolér, který vyrobí v Naka, si objedná dalších šest od TSMC. Tento poměr se i přes nedostatek na trhu nezměnil, řekl Šibata.

Oba závody vyrábějí čipy používané v automobilových a průmyslových aplikacích a lépe vykreslují čím dál nižší nabídku. Linka na Kjúšú vyrábí mikrokontroléry středního až nízkého rozsahu, zatímco továrna v Naka vyrábí i 40-nanometrové mikrokontroléry a zařízení typu system-on-chip a 90-nanometrové analogové čipy pro automobilové aplikace. "S těmi se nedá nic dělat," dodal Šibata. "Jedou na hranici svých kapacit."

Subaru, a Nissan mohou kvůli nedostatku čipů utrpět ztráty ve svém výstupu, ale u Toyoty to vypadá, že u ní bude tento dopad menší, což v příštích měsících povede k rozdílům ve výkonu mezi japonskými automobilkami, podotkli analytici Bloombergu Tatsuo Yošida a Masahiro Wakasugi.

Zatím není jasné, zda se Renesas ukáže jako příjemce z této krize. Výhodou je nicméně hlubší pochopení významu těchto malých zařízení pro globální ekonomiku, dodal Šibata. Toto uznání tu podle něj chybí již dlouho.

"Automobily se stále více mění na elektronická zařízení, a to narušuje tradiční modely dodavatelského řetězce," upozornil Šibata. "To se objasnilo. Teď, když si toho všichni všimli, bychom o tom možná mohli vést konstruktivní jednání. “

Zdroj: Bloomberg