Biden podepíše dekret, který by mohl zmírnit nedostatek čipů

To teda možná bude, ale zatím to na to nevypadá. Všechny špičkové technologie na výrobu jsou z USA , Nizozemí, Japonska. Fakticky se klube spolupráce "Ale chlapi řeklo sa bez Číny" Čína má asi 1.5 miliardy obyvatel EU + USA 0.8 miliardy. 70% aut prodaných v Číně má zahraniční značku. Ani Číňani tak nějak nejsou národovci, když jde o velké výdaje. A jestli to tam bude probíhat jak u jedné firmy na čipy která byla financovaná z daní tak to hned tak nebude. Týpek s falešným jménem dělal CEO. Údajně syn nějakého vlivného komanče. Myslím že tam nacpali desítky miliard možná i dolarů. Zkráceně fabrika neexistuje , prachy neexistují. Dobrá zápletka. Nějaký podílník co je zapletený do výroby NAND pamětí fakticky zbankrotoval. Asi je vykoupil režim který na to tlačí. Světový podíl ani ne 2% a na nejlepší ztrácí i technologicky. Pokud i v Číně něco vymyslí tak je to bude stát hodně za vývoj peněz a čím déle jím to bude trvat tím to bude ještě dražší . A bude se to muset zaplatit , tedy už to nebude levné. USA dávali čočku v minulosti Japonsku a to byl spojenec. Třeba 100% clo na elektroniku. Vynutili s limity na dřevo cukr, ocel atd.

HenryFord