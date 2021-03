Bloomberg: Evropským akciím už moc místa pro růst nezbývá

Téměř každý je na evropských akcích býkem, ale většina optimismu už vyprchala. Strategové v průzkumu Bloombergu v průměru očekávají, že index Stoxx Europe 600 do konce roku vyroste o 2,8 %, což je o nepatrně více než v předpovědích před měsícem. A u indexu Euro Stoxx 50 očekávají 1,3% nárůst.

Silná expozice Evropy na levné a cyklické sektory je považována za velké plus vzhledem k rostoucím výnosům dluhopisů a inflačním očekáváním. O to více poté, co se tento týden americký Fed zavázal, že bude ekonomiku i nadále podporovat. Ale po takto silné rally může jakékoli zpoždění ekonomického oživení v tomto regionu ovlivnit vyhlídky na další růst akcií.

Očkování v Evropě je zatím pomalé. Itálie a několik regionů ve Francii, včetně Paříže, je opět uzavřeno a němečtí ekonomičtí poradci tento týden varovali, že letošní růst může ohrozit další nárůst infekcí. Kvůli obavám z inflace a zpoždění v očkování dnes index Stoxx 600 klesal až o 0,8 %.

Nicméně pro prognostiky z vyhlídky globálního růstu a vyšší cykličnost znamenají, že je Evropa stále tím správným místem, kde být zainteresovaný. Stratégové pro alokaci aktiv zvýšili svůj cíl u indexu Stoxx 600 na konec roku na 465 bodů, což znamená téměř 10% vzestup, a letos v Evropě předpovídají 59% růst výnosů oproti 43 % na americkém S&P 500.

„Naše výhledy výnosů i valuací v Evropě jsou konzervativní, zvláště pokud evropská data nadále překvapují vzestupným směrem, jako tomu bylo za posledních devět měsíců,“ uvedl stratég Parag Thatte a zopakoval, že doporučuje Evropu vůči USA nadvážit.

Pro stratéga UBS Group Nicka Nelsona jsou atraktivní akcie v automobilovém, energetickém a stavebním sektoru. "Nedávný americký fiskální balíček a pohyb ve výnosech dluhopisů rozšiřují prostor příležitostí pro obchodování s hodnotou," uvedl. Tento stratég také navýšil cíl pro index Stoxx 600 na konec roku 2021 na 470 bodů, což znamená téměř 11% nárůst.

Podle březnového průzkumu správci fondů globálně zvýšili své alokace na hodnotové akcie a současně snížili svoji expozici vůči technologiím. Rekordních 52 % investorů věří, že levnější akcie v příštích 12 měsících překonají svým výkonem růstové akcie, ukázal průzkum.

Index Stoxx 600 letos vzrostl o 6,4 % a překonal tak index americký S&P 500. I když tomuto benchmarku stále chybí zhruba 2 % do rekordu z loňského roku, mohou být některé kapsy vůči špatným zprávám náchylnější. Index pro cestování a volný čas Stoxx 600, který letos vzrostl už o 21 %, se obchoduje téměř rekordně vysoko, přestože ohledně letních prázdnin přetrvává spousta nejistot.

A cesta nahoru může být o to náročnější, jak se přibližuje konec rok. Stratégové BofA, včetně Sebastiana Raedlera a Milly Savovy, očekávají, že se Stoxx 600 ve třetím čtvrtletí zvýší na 460 bodů a pak začne slábnout, protože makroekonomický cyklus bude vrcholit. Jakmile se růst začne z historicky vysokých úrovní zpomalovat a růstové momentu se překlopí do negativního, přičemž reálné výnosy dluhopisů se budou i nadále pohybovat výše, očekáváme, že se index Stoxx 600 vrátí do konce roku na 410 bodů, uvedla Savova.

Zdroj: Bloomberg