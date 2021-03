Pravidla pro výplatu dividend bank, vláda projedná změny po 21. březnu a Fed se drží holubičí noty

Dohled České národní banky formuloval stanovisko úvěrovým institucím k distribuci zisků za roky 2019 a 2020. ČNB očekává, že bude připravena sdělit vyhodnocení k návrhům bank v průběhu 3. čtvrtletí roku 2021. Rozhodujícími kritérii pro výplatu dividend bank má být nižší z hodnot 100 bazických bodů (dosud to bylo 20) na rizikově vážených aktivech ke konci roku 2020 nebo 25 % (dosud to bylo 15 %) na kumulovaném čistém zisku za roky 2019 a 2020. Změny by u bank měly logicky vést ke zvýšenému prostoru pro výplatu dividendy, z pohledu analytika Martina Cakla se to bude týkat především Komerční banky. K tématu nabídneme širší samostatný komentář.

Burza cenných papírů Praha rozhodla o přijetí emise akcií společnosti CTP (ISIN NL00150006R6) k obchodování na trhu Free Market. Obchodování bude zahájeno ve stejný den jako na primárním trhu v Amsterdamu. Předpokládaný termín zahájení obchodování je 25. březen 2021. Obchodování bude zahájeno na ceně určené v rámci veřejné nabídky a přepočtené dle aktuálně platného kurzu ČNB.

Vláda dnes v podvečer projedná návrh ministerstva zdravotnictví na změny v opatřeních proti šíření koronaviru po 21. březnu, dokdy platí nynější restrikce. Ministr Jan Blatný (za ANO) už avizoval, že kvůli přeplněnosti nemocnic většina opatření zůstane minimálně do velikonočních svátků, padnout by mohl zákaz volného pohybu a sportu mimo katastr obcí.

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell se pevně držel holubičí noty. Centrální banka oznámila své politické rozhodnutí a opakovaně zdůrazňovala, že úrokové sazby nebudou růst, dokud nebudou hmatatelné důkazy o tom, že se americká ekonomika plně vzpamatovala z dopadu Covid-19. Fed dále drží projekci téměř nulových sazeb minimálně do roku 2023, a to navzdory zlepšení výhledu na americkou ekonomiku a rostoucím obavám z inflace. Powell uvedl, že současná politika je přiměřená a není důvod působit proti růstu výnosů státních dluhopisů, které před oznámením Fedu dosáhly předpandemické úrovně. Akcie se odrazily a výnosy dluhopisů se po tomto rozhodnutí ještě navýšily.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dnes vydá aktualizované pokyny ohledně bezpečnosti vakcíny od po několika bouřlivých dnech v Evropě. Tuto společnost kritizuje prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyen, která pohrozila použitím nouzových pravomocí k zajištění výroby těchto vakcín. Její zásah znamenal další eskalaci sporu mezi Evropou a Velkou Británií o dodávkách vakcín v době, kdy Británie varovala, že zpomalí svůj očkovacího program kvůli nedostatku dávek.

V Evropě se tento týden začíná rýsovat trh s elektromobily. Přijetí tohoto trendu německou automobilkou způsobilo prudký vzestup ceny jejích akcií a učinilo z ní nejhodnotnější společnost na německém indexu DAX , kde vystřídal softwarovou společnost . Tato skupina, která byla už zavržena jako korporátní dinosaurus, se učí ze scénáře Tesly, jak se stát miláčkem akciového trhu. Její rival také dosáhl tříletého maxima, když stanovil své ambice pro oblast elektromobilů. Optimismus ohledně budoucího růstu elektromobilů také pomáhá evropským výrobcům automobilů zbavit se v současné době slabých prodejů.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,7 %.