Největší evropský výrobce čipů automobilkám radí změnu strategie

Největší evropský výrobce čipů automobilkám vzkázal, ať k zásobování čipy zaujmou jinou strategii, napsal dnes britský ekonomický list Financial Times (FT). Automobilový průmysl se nyní po celém světě vlivem pandemie potýká s nedostatkem čipů. Šéf německé společnosti automobilkám radí, ať si upevní dodavatelské řetězce. Některé automobilky zvažují tvorbu zásob.



"Automobilový průmysl nemůže nejprve říct, že čipy nepotřebuje, a pak se vrátit s požadavkem, že teď se bez nich neobejde," řekl FT šéf Infineonu Reinhard Ploss. "Musejí brát v potaz dlouhé dodací lhůty, což je asi půl roku," dodal.



Nedostatek klíčové součásti se v automobilovém odvětví začal projevovat na konci minulého roku. Nečekané oživení poptávky po autech se tehdy krylo s boomem spotřební elektroniky.



Výrobci čipů upřednostňují producenty spotřební elektroniky před automobilkami zejména proto, že jejich objednávky jsou větší. Výroba aut je také podnikáním s nižší marží, takže automobilky nejsou tak snadno ochotny přistoupit na vyšší ceny čipů, protože by to mohlo negativně ovlivnit jejich ziskovost.



Nedostatek čipů už donutil snížit výrobu mimo jiné automobilky , , , , , Fiat Chrysler či Nissan. Podle společnosti IHS Markit se letos kvůli nedostatku čipů, který se protáhne i do druhého pololetí, vyrobí přibližně o jeden milion aut méně.



Některé automobilové značky, například či Mercedes, vlivem této situace revidují své dodavatelské řetězce. Ty po celá desetiletí fungují na principu dodávek just-in-time, což znamená, že součástky jsou dodány ve chvíli, kdy je odběratel potřebuje, takže je nemusí nikde skladovat. Nyní automobilky zvažují větší zásoby.



K zákazníkům Infineonu patří i přední dodavatelé automobilového průmyslu, jako je Bosch, nebo ZF. Šéf Infineonu konstatoval, že výrobci aut nemohou počítat s tím, že německý výrobce vezme veškeré riziko na sebe a bude čipy držet skladem. Pro firmu by to bylo rizikové z hlediska hotovosti, čipy se navíc dají skladovat jen omezenou dobu, protože se snadno kontaminují.



Ploss upozornil, že automobilky utvářejí zhruba deset procent globálního trhu s polovodiči. Tlaku větších klientů, jako jsou například výrobci chytrých telefonů, se automobilky nezbaví, měli by tedy nastavit své dodavatelské řetězce tak, aby byly odolnější.