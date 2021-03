Ze současných umělců se nejvíce prodává Kintera, Díaz a Pasta Oner

Nejprodávanějším současným výtvarným umělcem na tuzemských aukcích za posledních deset let je Krištof Kintera. Podle údajů dvacítky nejvýznamnějších tuzemských aukcí si sběratelé v letech 2011 až 2020 koupili 150 Kinterových děl za více než 12,5 milionu korun. Na druhé příčce s obratem 8,3 milionu korun figuruje Federico Díaz a na třetím místě Pasta Oner. Za jeho díla kupci utratili 7,3 milionu korun. ČTK to sdělil s odkazem na databází ART+ odborník na trh s uměním Jan Skřivánek.

V případě Kintery se loni nejdráže prodal jeden z objektů jeho cyklu Postnaturalia z roku 2019, který se vydražil za 114.000 korun. K pomyslnému prvenství mu pomohly také dva milionové prodeje jeho objektů Mluvičů v letech 2018 a 2019, ale i popularita jeho epoxidových kreseb a dalších drobnějších děl.

Převážnou část ze sumy, jíž v souhrnu zaplatili sběratelé za práce Federika Díaze, tvoří cena jediného díla, zlaté kapky LacrimAu z Expa 2010 v Šanghaji, která se v roce 2017 prodala za tehdy rekordních 6,5 milionu korun. To z Díaze, jemuž bude letos 50 let, činí jednoho z nejdražších žijících umělců. Dráž se loni prodal jen obraz osmaosmdesátiletého Theodora Pištěka, dílo s názvem Adieu, Guy Moll se vydražilo za více než 25 milionů korun.

Theodor Pištěk: Adieu, Guy Moll

Jednačtyřicetiletý Pasta Oner, který vyšel z prostředí street artu, má svůj aukční rekord ve výši 840.000 korun. Lidé za jeho díla jen za posledních pěti letech v aukcích zaplatili 7,3 milionu korun; do částky nejsou přitom započítány jeho prodeje na internetových aukcích.

Prodejní žebříček autorů narozených v letech 1950 až 1960 vede osmašedesátiletý Jan Merta, za jehož obrazy a kresby dražitelé v poslední dekádě utratili téměř 27 milionů korun. Za milionové částky se v posledních pěti letech vydražilo 11 jeho obrazů.

Na druhé příčce s obratem 14,7 milionu korun figuruje někdejší člen skupiny Tvrdohlaví, třiašedesátiletý malíř a sochař Jaroslav Róna. Dva jeho nejdražší loňské prodeje překonaly hranici půl milionu korun. Šlo o bronzovou sochu Lvice a expresivní obraz Červený trůn, díla z roku 2018.



Třetí místo patří čtyřiašedesátiletému Vladimíru Kokoliovi, za jehož obrazy kupci v poslední dekádě vydali 6,3 milionu korun. Na jedné z blízkých aukcí se bude jeho téměř třímetrový obraz Eva z konce 90. let nabízet včetně aukční provize za 2,26 milionu korun.



Ceny za současné umění v tuzemských aukcích zdaleka nedosahují cen klasické moderny. Celková suma vydaná od roku 2011 v aukcích za díla deseti nejprodávanějších autorů narozených po roce 1961 je jen asi polovina částky, za kterou byl loni vydražen nejdražší obraz Františka Kupky. Deset let prodejů autorů narozených mezi lety 1950 a 1960 by pak dohromady stačilo na čtyři pětiny Kupkova obrazu. Obraz s názvem Divertimento II se koncem roku 2020 prodal za více než 90 milionů korun a stal se novým českým aukčním rekordem i nejdražším Kupkovým dílem.

František Kupka: Divertimento II

Aktuálně probíhá první samostatná online aukce výtvarných děl pořádaná specializovaným portálem Artslimit, a to od 5. do 28. března. Obrazy, které vybírali kurátoři Galerie KODL, budou po celou dobu vystaveny v prostorách galerie. Detailněji se s nimi lze seznámit také na aukčním portálu. Březnová Artslimit online aukce představuje vyváženou kolekci děl 19. a 20. století s přesahy do současné tvorby. Zájemci o nabízená díla si je mohou prohlédnout v rámci virtuální prohlídky.

Jan Pištěk: Vertigo 9

Zdroj: ČTK, Galerie KODL