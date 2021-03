Miliardář a zakladatel skupiny PPF Petr Kellner zemřel při nehodě vrtulníku na Aljašce

Český miliardář a podnikatel Petr Kellner v sobotu zemřel při nehodě vrtulníku v aljašských horách. Informaci zahraničních médií o tragickém úmrtí šestapadesátiletého podnikatele potvrdila mluvčí investiční skupiny PPF Jitka Tkadlecová. Pohřeb se bude konat v úzkém rodinném kruhu. Mluvčí zároveň požádala, aby všichni respektovali soukromí Kellnerovy rodiny. Na pražské burze dnes oslabovaly tituly spojené se jménem Petra Kellnera či obchodní aktivitou skupiny PPF. Banka Moneta, na které je tématem spojování se společnostmi ze skupiny PPF, ztrácela během dne i 3 %, velkou část ztrát ale nakonec stáhla. Telekomunikační operátor O2 klesl nakonec o necelé procento. Řížením veškerých aktivity skupiny PPF Group byl namísto zesnulého Kellnera pověřen její menšinový akcionář Ladislav Bartoníček. Skupina kromě tohouvedla, že bude pokračovat ve svých investičních projektech a v souladu s plány a vizemi, které vytvořil Kellner se svým týmem. Na běžném fungování skupiny se s odchodem jejího zakladatele nic nemění.

Kellner byl majoritním vlastníkem investiční skupiny PPF Group, která investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. Podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 Kellner ovládá 98,93 procenta PPF. Kellnera už 15 let řadí časopis Forbes mezi nejbohatší lidi na světě, jeho majetek odhaduje na 293 miliard korun.



"Pro O2 je tato smutná zpráva příliš čerstvá a v současnosti se k ní nebude nijak vyjadřovat," uvedl ředitel komunikace Hany Farghali. PPF má v O2 podíl kolem 80 procent. Kellner v jejím vedení nefiguroval. V dozorčí radě skupinu zastupuje minoritní akcionář PPF Bartoníček, který má na starosti všechny telekomunikační aktivity prostřednictvím divize PPF Telecom Group. O2 v nejbližší době nechystala žádná strategická rozhodnutí nebo akvizice, na které by Kellner mohl mít vliv.

Jednotlivé společnosti skupiny PPF řídí profesionální týmy manažerů. Skupina jako celek má vypracovaný systém řízení svých investičních projektů, uvedla zpráva. "PPF bude pod vedením Ladislava Bartoníčka pokračovat ve svých investičních projektech v souladu s plány a vizemi, které se svým týmem spolupracovníků vytvořil Petr Kellner," zdůraznila firma.

"Společnost PPF je významným akcionářem Monety. O dalším vývoji rozhodnou akcionáři na valné hromadě v dubnu. V tuto chvíli nám nepřísluší celou věc jakýmkoliv způsobem dále komentovat," řekla ČTK mluvčí Monety Zuzana Filipová.

Důvody nehody, při níž zahynulo pět lidí, jsou předmětem vyšetřování, dodala mluvčí. Podle aljašské policie je mezi oběťmi leteckého neštěstí kromě Kellnera padesátiletý Benjamin Larochaix. Česká televize uvedla, že Larochaix byl trenérem freestyle snowboardingu a zakladatel amatérského Týmu PPF. Kromě nich zemřeli také dva z místních průvodců a pilot vrtulníku, jeden člověk přežil a je ve vážném stavu v nemocnici. Přeživším je podle Deníku N fotograf a bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth.



"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že při nehodě vrtulníku v Aljašských horách v sobotu 27. 3. 2021 tragicky zahynul zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF, pak Petr Kellner. ... Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera," uvedla Tkadlecová.



Podle informací amerického deníkuThe se vrtulník vezoucí skupinu lyžařů zřítil v blízkosti ledovce Knik na Aljašce. Předpokládá se, že se skupina chtěla v oblasti věnovat heliskiingu, tedy lyžování, při němž jsou lyžaři vysazeni z vrtulníku. Příčina pádu stroje Airbus AS350B3 patřícího společnosti Soloy Helicopters z aljašského města Wasilla se stále vyšetřuje.

O možném pádu stroje se aljašští státní policisté dozvěděli v sobotu ve 22:00 místního času, když vrtulník nedorazil na místo přistání a svědci viděli trosky v oblasti ledovce Knik. Na místo ihned vyslali záchranářský tým, který konstatoval úmrtí pěti lidí a nalezl jediného přeživšího.



"Je to oblast s velmi prudkými svahy, terén je pokrytý sněhem, přibližně kolem 5000, 6000 stop (nad mořem; okolo 1700 m. n. m.; pozn. ČTK),"citovalweb Anchorage Daily News Clinta Johnsona z amerického národního úřadu pro dopravní bezpečnost NTSB.



Aljašské úřady už o úmrtích informovaly pozůstalé. K tragické události vydala prohlášení i chata Tordrillo Mountain Lodge, kde byli Kellner a další ubytovaní. "Za 17 let, co tyto akce provozujeme, je to poprvé, co musíme čelit takové události," uvedli s tím, že Kellner byl jejich častým hostem a přítelem.



Uvedená chata leží v oblasti, která je mekkou lyžování a snowboardingu ve volném terénu. Týdenní pobyt s dopravou ve vrtulníku nabízí Tordrillo Mountain Lodge za 15.000 dolarů (330.000 Kč) na osobu. V resortu, kde byl Kellner ubytován, se právě konalo finálové kolo soutěže pořádané legendou snowboardingu Travisem Ricem. Středisko Tordrillo Mountain Lodge pak označují provozovatelé za nejluxusnější resort na Aljašce, která je díky množství nedotčených svahů a klimatickým podmínkám už několik desetiletí takřka posvátným místem pro mnohé vyznavače jízdy ve volném terénu. Mezi ty se řadil i Kellner.



Kellner, jehož jmění loni časopis Forbes vyčíslil na 293 miliard korun, zálibu v ježdění na snowboardu v minulosti zmínil v rozhovoru pro deník MF DNES. Vyfocený na snowboardu se objevil také v roce 2013 ve výroční zprávě skupiny PPF.



Jak píše NYT, při heliskiingu je jen malý prostor pro chyby. V posledních letech se stal magnetem pro všechny, kdo hledají nový způsob sportovního vzrušení. Vrtulníky lyžaře dopravují do odlehlých částí hor na neporušený sníh, sport je však spojený s vysokými výdaji a vysokým rizikem.

Kdo byl Petr Kellner

Podnikatel a finančník Petr Kellner měl pověst nejbohatšího a jednoho z nejvlivnějších Čechů a taky poněkud tajemného muže. Miliardář, který zemřel v sobotu 27. března při pádu vrtulníku na Aljašce ve věku 56 let, se na veřejnosti příliš neukazoval, s médií komunikoval jen zřídka. Každoročně i proto budila velkou pozornost výroční zpráva jeho skupiny PPF, ve které Kellner nejen zveřejňoval svou - jinak vzácně publikovanou - aktuální fotografii, ale také představoval svůj pohled na svět byznysu, ale nejen ten. Naposledy vyšla loni v červenci.



"Za dobu existence PPF ještě nikdy nebyl tak velký rozdíl mezi světem, který naše výroční zpráva popisuje, a světem, v němž se nachází. V roce 2019 se světu ještě dařilo," napsal loni Kellner, jehož firma (měl v ní téměř 99procentní podíl) v roce 2019 vykázala hospodářský výsledek po zdanění 935 milionů eur (24,5 miliardy korun). "Pandemie všem bez rozdílu ukázala relativitu věcí, které jsme považovali za zásadní a neměnné. Díky tomu teď všichni víc přemýšlíme o tom, co je v životě skutečně důležité," dodal a zmínil rodinu, děti, zdraví a svobodu Kellner, podle jehož slov "je každá krize současně příležitost a že problémy jsou od toho, abychom je řešili a překonávali".



Kellner byl s náskokem nejbohatší Čech, od března roku 2006 jej časopis Forbes řadil do celosvětového žebříčku miliardářů. Zatímco před 15 lety byl s majetkem odhadovaným na 75 miliard korun na 224. místě, loni v dubnu už mu americké vydání magazínu přiřklo 14,9 miliardy dolarů (373 miliard korun) a 68. místo. "Neodhaduju. Vím, že je to čtivé, ale není to nejdůležitější," řekl před lety Kellner k podobným žebříčkům v jednom ze vzácných rozhovorů v MfD. A v jiném se svěřil s tím, co by chtěl, aby po něm zůstalo. "Mám to hodně spojené: Kellner a PPF. Jednou bych chtěl, aby se na PPF koukalo jako na firmu, která to někam dotáhla," řekl v roce 2007.



Do světa "velkých peněz" se absolvent pražské Vysoké školy ekonomické Kellner probojoval díky úspěchu čtyř privatizačních fondů spadajících pod Správu prvního privatizačního fondu a. s. (Správa PPF). Tu založil spolu se dvěma společníky. Peníze na "rozjezd" mu půjčil teplický sklářský holding Sklo Union vedený Štěpánem Popovičem. První privatizační fond (PPF) v kupónové privatizaci získal akcie více než dvou stovek firem v hodnotě přesahující pět miliard korun. O jeho začátcích Popovič po letech řekl, že Kellner přesně věděl, co chce, měl v sobě obrovské charisma a v té době jako jediný věděl, jak má fungovat investiční společnost.

Kromě působení ve skupině PPF byl Kellner známý řadou dalších aktivit. S manželkou Renátou v roce 2002 založil Nadaci Educa (od roku 2009 pak The Kellner Family Foundation), která podporuje vzdělanost sociálně znevýhodněných studentů, nebo soukromé gymnázium pro nadané děti v Babicích u Prahy. Stálou pozornost médií přitahoval Kellnerův soukromý majetek. Jeho vila ve Vraném nad Vltavou od známého architekta Josefa Pleskota z poloviny 90. let se dostala do učebnic architektury. K jeho soukromému majetku podle dostupných informací patří rezidence v Podkozí na Berounsku, vila na pražské Hanspaulce nebo chalupa v Jizerce na Jablonecku.



Kellner se narodil 20. května 1964 v České Lípě, mládí prožil v Liberci. Podle dostupných informací byl podruhé ženatý a měl čtyři děti. Nejznámějším z jeho potomků je Anna Kellnerová, úspěšná závodnice v parkurovém skákání. V roce 2018 vzbudila pozornost koupě špičkového koně Catch me if you can, o kterého stála i dcera amerického miliardáře Billa Gatese. Německý majitel desetileté klisny Paul Schockemöhle ji tehdy podle listu Bild odmítl za osm milionů eur (208 milionů korun) prodat. Uspěl až Kellner, který za klisnu zaplatil čtvrt miliardy korun. Partnerem Anny Kellnerové je podle médií další český miliardář Daniel Křetínský, kterého Forbes řadí na třetí místo žebříčku.



Podle některých spekulací tisku však úspěchy Kellnera, který v začátcích kariéry chvíli pracoval i jako filmový produkční na Barrandově, stály také nadstandardní vztahy s některými politiky. Poprvé se o tom psalo už kolem patrně nejvýznamnějšího kroku v rozmachu PPF, kterým bylo ovládnutí České pojišťovny (prvních 20 procent akcií koupila skupina v roce 1996), v jejíchž orgánech následně zasedl exministr financí Ivan Kočárník. "Kellner žádnou mou intervenci nebo podporu pro získání majority v České pojišťovně prostě nepotřeboval. Vše nakupoval na volném trhu za tržní ceny," řekl před dvěma lety Kočárník Lidovým novinám.



O Kellnerových vztazích s politiky se často psalo také v posledních letech, zejména v souvislosti s angažmá PPF v Číně. Kellner, případně jeho nejbližší spolupracovníci, opakovaně doprovázeli prezidenta Miloše Zemana při jeho návštěvách "říše středu", majitel skupiny PPF byl například se Zemanem u čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v roce 2014. Zeman se poté z Číny vracel letadlem pronajatým společnostmi PPF a J&T místo vládním speciálem, což vzbudilo kritiku. Na jaře 2019 pak Kellner osobně jednal s tehdejším předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou (ODS), když se zmiňoval čínský vliv na bezpečnost telekomunikačních sítí.



Telekomunikace dnes patří vedle finančních služeb nebo strojírenství k nejviditelnějším částem podnikání Kellnerem založené firmy, v roce 2014 PPF převzala Telefónicu Czech Republic, kterou rozdělila na operátora O2 Czech Republic a správce infrastruktury CETIN. Loni se pak Petr Kellner po mnoha letech vrátil do médií, když PPF prostřednictvím koupě společnosti Central European Media Enterprises (CME) získala několik východoevropských televizí včetně české Novy. Tu už skupina v minulosti po sporech kolem Vladimíra Železného ovládla, v roce 2004 ji ale po zhruba dvou letech prodala právě do rukou CME.



O skupině PPF

Investiční skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. Kromě České republiky PPF působí ve 24 dalších zemích světa na třech kontinentech - v Evropě, Asii a Severní Americe.



Portfolio PPF zahrnuje Home Credit, PPF banku, Air Bank, Benxy se značkou Zonky (bankovnictví), Cetin, O2 (telekomunikace), PPF Real Estate Holding (reality), Sotio (biotechnologie), Škoda Transportation (dopravní strojírenství), PPF Life Insurance (pojišťovnictví), Polymetal International (těžba zlata a stříbra), RAV Agro (zemědělství), PPF Art (aktivity v oblasti kultury a umění) nebo Bestsport (vlastník pražské O2 areny). Do skupiny patří také firma CzechToll, provozovatel mýta v ČR.



Skupina v posledních letech investovala do telekomunikací, médií nebo průmyslu. V roce 2018 například oznámila převzetí středoevropských a východoevropských firem, jež původně patřily norskému Telenoru. Loni v říjnu PPF dokončila akvizici mediální společnosti Central European Media Enterprises (CME), jež je aktivní na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku, Bulharsku a také ČR, kde skupina ovládla TV Nova, ve které už držela podíl do roku 2004, kdy jej prodala právě CME.



Před čtyřmi roky ohlásila koupi výrobce dopravní techniky Škoda Transportation, firmu stoprocentně ovládla v dubnu 2018; předloni v únoru od PPF desetiprocentní podíl odkoupil jeden z původních akcionářů Škodovky Michal Korecký, člen dozorčí rady. Loni v květnu PPF oznámila, že získá poloviční podíl v hlavním tureckém producentu autobusů a lehkých nákladních vozů Temsa, dokončení transakce bylo oznámeno začátkem listopadu. Škoda a Temsa nyní připravují spolupráci na trzích.



Letos v lednu se PPF vrátila k plánu spojení s Moneta Money Bank, po vypořádání transakce by PPF měla vlastnit přes 28 procent akcií banky. Moneta obdržela podruhé návrh na zahájení jednání o sjednocení s Air Bank, Home Creditem a tentokrát i se značkou Zonky. Spojením Monety a Air Bank může vzniknout podle počtu klientů třetí největší banka na českém trhu po České spořitelně a ČSOB. Představenstvo Monety dospělo jednomyslně k závěru, že návrh PPF na odkoupení části akcií Monety je v souladu se zájmy banky a jejích akcionářů. PPF spustila proces k případnému sjednocení Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a Monety Money Bank již na podzim 2018, transakce ale byla nakonec zrušena.



PPF také dříve ovládala například Českou pojišťovnu, kterou později vložila do společného podniku s italskou pojišťovnou Generali (ta nakonec podíl PPF ve skupině Generali PPF Holding odkoupila). Měla také podíl v Energetickém a průmyslovém holdingu (EPH) či v loterijní společnosti Sazka. Loni v prosinci oznámila prodej svého podílu ve švýcarské biotechnologické společnosti NBE-Therapeutics, kde byla hlavním akcionářem. S NBE však PPF hodlá prostřednictvím své biotechnologické firmy Sotio pokračovat ve spolupráci na vývoji dvou protinádorových přípravků takzvané platformy ADC.



Skupina se angažuje i v boji proti koronaviru. V loňském roce koupila a postupně darovala zdravotnický materiál a poskytla finanční pomoc v celkové hodnotě 200 milionů korun. Vedle České republiky, kam přišla pomoc za více než 100 milionů korun, se zdravotnický materiál od PPF dostal do Spojených států, Indie, Indonésie, Kazachstánu, Vietnamu, Černé Hory, Bulharska nebo na Filipíny. Společnost Bestsport patřící do portfolia PPF vlastní a provozuje pražský komplex O2 universum, ve kterém vláda letos v polovině ledna schválila vybudování velkokapacitního očkovacího centra.



PPF vznikla v září 1991 jako Správa prvního privatizačního fondu a.s. (Správa PPF) a založila pro první vlnu kuponové privatizace čtyři fondy. U zrodu PPF stáli podnikatelé Petr Kellner a Milan Vinkler (ten později společnost opustil) a podnik Sklo Union Teplice. Po úspěchu v obou kolech kuponové privatizace se fond v březnu 1996 přeměnil na akciovou společnost PPF investiční holding.



PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídící strukturu v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny je PPF Group N. V. se sídlem v Amsterodamu. Majoritním vlastníkem PPF Group, N. V. byl až do své smrti nejbohatší Čech Petr Kellner, který podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 ovládá 98,93 procenta PPF. Celosvětově skupina zaměstnává na 98.000 lidí, jen v ČR společnosti PPF evidovaly koncem loňského června zhruba 14.000 zaměstnanců.



Skupina PPF vykázala v roce 2019 hospodářský výsledek po zdanění 935 milionů eur (24,5 miliardy korun) ve srovnání s 815 miliony eur o rok dřív. Výnosy meziročně zvýšila o 17,5 procenta na 10,15 miliardy eur a aktiva o osm procent na 48,614 miliardy eur. V prvním pololetí loňského roku skupina spadla do ztráty 384 milionů eur (10,32 miliardy korun), o rok dříve vydělala 573 milionů eur (15,4 miliardy korun). Celková aktiva skupiny se meziročně snížila o pět miliard eur na 44 miliard eur (1,15 bilionu korun).

(Zdroj: čtk, PPF, Reuters)