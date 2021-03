PPF oznámila, že odkoupí až 29 procent akcií Monety. Nabídka po 80 korunách dnes končí

Veřejná nabídka odkoupení části akcií banky Moneta Money Bank, kterou učinila společnost Tanemo z finanční skupiny PPF, dnes končí. V rámci dobrovolné nabídky odkupu nabízí 80 Kč za akcii Monety.



Maximální akceptovaný objem byl omezen na 20 procent z celkového počtu akcií Monety s možností navýšení až na 29 procent, což ale Tanemo právě dnes oznámila. Společnost ze skupiny PPF tedy odkupuje až 29 % akcií Moneta a nabídka dnes končí. Do deseti procent nabídka nepodléhá schválení ze strany České národní banky, nad ní je nabídka podmíněná souhlasem regulátora.



Představenstvo Monety počátkem února dospělo jednomyslně k závěru, že dobrovolný veřejný návrh PPF na odkoupení části akcií Monety od jejích akcionářů až do 20 procent je v souladu se zájmy banky a jejích akcionářů. Uskutečnění případného spojení s Air Bank, českým a slovenským Home Creditem a s firmou Benxy (značka Zonky) záleží na hloubkové kontrole a schválení akcionáři.



Moneta obdržela návrh od skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera 22. ledna 2021. Spojením Monety a Air Bank může vzniknout podle počtu klientů třetí největší banka na českém trhu po České spořitelně a ČSOB. O nabídce rozhodnou akcionáři na valné hromadě.



Skupina PPF investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb, telekomunikací, nemovitostí, strojírenství až po biotechnologie. PPF ke konci prvního pololetí vlastnila aktiva za 44 miliard eur (zhruba 1,15 bilionu korun) a zaměstnávala celosvětově 98.000 lidí.



Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.