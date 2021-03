Vstup na burzu může CETIN ocenit až u 7 miliard eur. Pravděpodobný je Amsterodam, tvrdí zdroje Bloomberg

Investiční skupina PPF podnikatele Petra Kellnera by mohla menšinový podíl v telekomunikační divizi CETIN prodat výhodněji, než se dosud předpokládalo. Podle zdroje agentury Bloomberg by transakce mohla celou divizi ocenit na více než 6,7 miliardy eur (175 miliard Kč), zatímco dříve se počítalo s částkou zhruba kolem čtyř miliard eur. Reakci PPF se ČTK snaží získat.



Zdroj uvedl, že PPF by mohla podíl prodat buď přímo, anebo přes akciový trh. O tom, zda k prodeji přikročí, by firma podle zdroje mohla rozhodnout letos na jaře. Zatím žádné definitivní rozhodnutí nepadlo a konečné ohodnocení divize bude závist na podmínkách na trhu a na zájmu investorů, upozorňuje Bloomberg.



Případná primární veřejná nabídka (IPO) akcií společnosti CETIN by se podle zdroje mohla uskutečnit na podzim, největší pravděpodobností na burze v Amsterodamu. PPF by mohla přistoupit i k přímému prodeji menšinového podílu, anebo se rozhodnout, že žádnou transakci neuskuteční. Všechny tři možnosti jsou podle zdroje stejně pravděpodobné.



CETIN vznikl v roce 2015 oddělením sítí a datových center od operátora O2, který také spadá pod PPF. Kellnerova skupina koupila většinový podíl v O2 od španělské společnosti Telefónica na začátku roku 2014.



PPF investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb, telekomunikací, nemovitostí, strojírenství až po biotechnologie.