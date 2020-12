Kellner prý jednal s premiérem Slovinska, patrně o médiích

Český miliardář Petr Kellner ve čtvrtek jednal v Lublani se slovinským premiérem Janezem Janšou. Napsal to investigativní server Necenzurirano.si s tím, že tématem rozhovoru byla patrně Kellnerem vlastněná média ve Slovinsku, která čelí premiérově kritice. Janšův kabinet věc nekomentoval.



V diplomatických kruzích se již nějaký čas hovořilo o tom, že Janša chce s Kellnerem hovořit, přičemž podle Necenzurirano.si není složité uhodnout proč: Čech v rámci akvizice mediální společnosti CME získal také nejsledovanější slovinskou televizi POP TV. Janša od březnového nástupu do čela vlády neskrývá nespokojenost s její redakční politikou.



Její redaktoři bývají častým terčem politiků Janšovy pravicově konzervativní Slovinské demokratické strany (SDS). Sám premiér novináře označil za "agenty hlubokého státu" a "manipulátory", kteří pomáhali organizovat protesty proti jeho kabinetu. Vláda se rovněž v létě pokusila vyřadit POP TV a Kanal A, další televizi v Kellnerově vlastnictví, z nabídky kabelových operátorů.



Po říjnovém schválení převzetí CME ze strany Evropské komise Janša na twitteru napsal, že byla "právě prodána největší opoziční strana". Sdělení zakončil mrkajícím emotikonem. Úřad vlády na dotaz Necenzurirano.si ohledně schůzky odpověděl, že "záležitost nebude komentovat".



Kellnerova několikahodinová návštěva v Lublani přišla v době zesíleného vládního tlaku na slovinská média. Na pondělním zasedání svého kabinetu Janša zastavil financování státní Slovinské tiskové agentuře STA, kterou dříve kvůli jejímu zpravodajství nazval "národní ostudou". Televize Planet TV v létě přešla z majetku státem ovládaného Telekomu Slovenije do vlastnictví maďarského oligarchy Józsefa Vidy blízkého straně Fidesz premiéra Viktora Orbána, který bývá označován za Janšova politického mentora. Maďaři mají podle médií zájem i o koupi předního zpravodajského portálu Siol.net.



Necenzurirano.si dává Kellnerovo jednání se šéfem slovinské vlády do možné souvislosti s dalšími českými investicemi ve Slovinsku, kterým se může hodit podpora vlády. Jedná se o koupi 49procentního podílu v cargo divizi slovinských státních drah ze strany Energetického a průmyslového holdingu Daniela Křetínského, který má - jak portál upozorňuje - za ženu Kellnerovu dceru.



V současné době se rovněž odehrávají personální změny ve vedení největšího dodavatele pohonných hmot ve Slovinsku, společnosti Petrol, kde je největším soukromým vlastníkem česko-slovenská finanční skupina J&T, s níž mají podle serveru Křetínský i Keller rovněž úzké obchodní vazby.