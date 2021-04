Petr Dufek: Lockdown dál drtí obchodníky

Maloobchod si v únoru oproti lednu mírně polepšil, nicméně úroveň jeho tržeb výrazně zaostává za loňskými výsledky. Zatímco meziměsíčně se tržby obchodníků reálně zvýšily o 2,8 %, meziročně byly o tři procenta níže. Podle sezónně neočištěných čísel byly tentokrát výsledky obchodníků ještě horší, neboť jejich tržby propadly o téměř šest procent.



Slabé výsledky maloobchodu nejsou žádným překvapením s ohledem na lockdown probíhající vlastně už od vánočních svátků. Tomu odpovídá i další pokles tržeb „kamenných“ obchodů a výrazný boom internetového prodeje, který je u širokého sortimentu zboží vlastně jedinou možností, jak jej pořídit. Zatímco třeba prodejci oblečení a obuvi museli počítat s téměř sedmdesátiprocentním poklesem, na internetu tentokrát tržby vzrostly o skoro 42 %.





Přesun z tradičních obchodů, který trvá již řadu let, pandemie dále urychluje. Ani po tolika letech boomu se přitom nedá říct, že by virtuální obchody dosáhly na hranice možností tuzemského trhu. Ať už jde o šíři sortimentu nebo o mapu pokrytí ČR. Proto i nadále zůstává perspektiva tohoto segmentu stále velmi příznivá, navzdory blížícímu se otevření tradičních obchodů. Je navíc otázkou, nakolik se zákazníci k nakupování v kamenných prodejnách dlouhodobě navrátí.



Poklesy maloobchodu v posledních měsících jsou opět známkou narůstající odložené poptávky. Z krátkodobého pohledu je možné očekávat okamžitý nárůst tržeb po znovuotevření obchodů, který by měl pomoci obchodníkům vyrovnat se s nahromaděnými zásobami sezónního zboží. Už druhé čtvrtletí letošního roku proto může být ve znamení rostoucí spotřeby, a tedy i ekonomického růstu po velmi slabém úvodu roku. Není však vůbec jisté, jestli se ještě v letošním roce podaří vykompenzovat ztráty tržeb třeba v segmentu oblečení a obuvi, vybavení domácností nebo zboží pro volný čas. V každém případě díky nízké nezaměstnanosti a třeba i zrušení superhrubé mzdy by poptávka domácností měla opět začít růst. A samozřejmě zafunguje i „kouzlo“ srovnávacího základu, takže až se budou dubnové výsledky srovnávat s těmi loňskými, bude nejenom situace v maloobchodu vypadat výborně.



Extrémně negativní zůstává situace v oblasti ubytování a stravování, na které restrikce dopadají nejvíce. Ubytovací firmy přišly meziročně o 80 % tržeb, stravovací o téměř dvě třetiny. Jde o výsledky velmi podobné těm lednovým (a nejspíše i březnovým). Výpadek letošní zimní sezóny je natolik citelný, že k návratu do dřívějšího „normálu“ budou firmy v oblasti HORECA potřebovat kromě samotného konce lockdownu rozhodně delší dobu než česká ekonomiky, tedy více než dva roky.