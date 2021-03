Petr Dufek: Tržby obchodníků na začátku roku srazil další lockdown

Po nadechnutí maloobchodu v prosinci, kdy se na krátko uvolnila omezení, se v lednu tržby obchodů opět výrazně propadly. Ve srovnání s prosincem byly nižší o 6,6 %, meziročně (po sezónním očištění) o 6,5 %.





Uzavření části maloobchodu vedlo k nejenom výraznému výpadku tržeb především obchodníků s obuví, zbožím pro volný čas, pro domácnost, ale fakticky si pohoršily všechny „kamenné“ obchody. Jejich výpadek i tentokrát nahrazovaly internetové obchody, kterým korona-krize nahání zákazníky. Vzhledem k tomu, že ještě zdaleka nevyčerpaly svůj potenciál – co do šíře sortimentu nebo pokrytí rozvážkami – je jejich perspektiva nadále velmi příznivá. Neočištěné tržby e-shopů a dalších zásilkových služeb proto v meziročním srovnání vzrostly o téměř 35 % a nepochybně tak vytvořily další historický rekord.



Vzhledem k tomu, že lockdown pokračoval i v únoru a březnu, je pravděpodobné, že podobné trendy uvidíme i v číslech těchto měsíců. Internetové obchody budou i nadále nahrazovat ty kamenné, nicméně část nákupů budou spotřebitelé i nadále odkládat a peníze na ně připravené šetřit. Spotřeba domácností proto zůstává v úvodu roku velmi utlumená a ekonomika musí stejně jako v závěru roku spoléhat především na vývoz, respektive exportně orientovaný průmysl.



Lockdown se nicméně neomezuje pouze na maloobchod. Ještě více zasahuje do fungování hotelů a restaurací, které mají za sebou velmi další extrémně špatný měsíc. Hotely a další ubytovací firmy zaměřené na ubytování byly s tržbami ve srovnání s loňském lednem na méně než pětině, restaurace přišly o 64 % tržeb. Celému odvětví HORECA tak tržby meziročně propadly o 69 % a naději na zlepšení nepřinesl ani únor a březen.

Foto: Obsahovka z Pixabay